加薩破8000死！以軍3階段戰爭計畫曝　聯合國震驚：前所未有的升級

▲以色列宣布戰爭進入第二階段。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

以巴衝突在進入第23天後，加薩衛生部聲稱當地的死亡人數已超過8000人，而約旦河西岸的巴勒斯坦衛生部則透露，本次衝突已造成當地110人死亡。面對如此龐大的死亡人數，以色列總理納坦雅胡卻宣布戰爭進入「第二階段」，並於29日凌晨對加薩展開地面戰。

據BBC報導，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）上周公布以軍攻打哈瑪斯的長期作戰計畫，表示以色列此前進行的「第一階段戰鬥」是以空襲與地面進攻破壞基礎設施，擊敗並摧毀哈瑪斯，而「第二階段」則是把打擊重點轉移至「消除零星抵抗」的戰鬥。

葛朗特透露，以軍「第三階段」的戰鬥將著重於在加薩建立一個「新的安全制度」，同時要求「解除以色列對加薩地帶日常生活的責任」。報導稱，以軍的第三階段計畫恐將為以色列公民與生活在加薩附近的人民帶來新的安全疑慮。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）指出，他對以色列升級加薩軍事行動感到驚訝，因為國際社會似乎在過去幾天達成了共識，即加薩需要人道主義停火，「以色列非但不停火，反而還選擇將軍事行動提升至前所未有的升級，令人感到遺憾」。

聯合國在28日以壓倒性多數通過決議，要求以色列與哈瑪斯立即人道主義休戰，並允許更多援助進入加薩，卻遭以色列憤怒拒絕。