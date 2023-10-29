才恢復關係2個月！以色列全面召回駐土耳其外交人員：重新評估關係

▲以色列宣布召回所有駐土耳其外交人員。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

土耳其總統日前抨擊以色列在加薩不斷升級軍事行動後，以色列在28日宣布召回所有駐土耳其人員，而土以兩國才剛在8月宣布恢復全面外交關係。

據CNN報導，以色列外交部長科恩（Eli Cohen）28日在X指出，有鑑於土耳其發布了嚴厲言論，他已下令所有駐土耳其外交人員返回以色列，以便重新評估以色列和土耳其之間的關係。

Given the grave statements coming from Turkey, I have ordered the return of diplomatic representatives there in order to conduct a reevaluation of the relations between Israel and Turkey. — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) October 28, 2023

此前，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）曾聲稱，以色列對加薩地帶發動的襲擊「早已超過了自衛的程度」，並將加薩的軍事行動形容為「一場大屠殺」。

他日前出席支持巴勒斯坦的集會時，更在台上表示，以色列已犯下戰爭罪，儘管西方無法呼籲以軍停火，但土耳其將宣布以色列是戰犯，示威者應帶著「絕不允許新加薩出現的決心」。

事實上，以色列已於10月18日照會土耳其外交部，並於19日撤離駐土耳其外交官。土耳其媒體此前指出，以色列撤離駐土外交官是出於安全考慮，而非兩國之間的外交問題。