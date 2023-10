才恢復關係2個月！以色列全面召回駐土耳其外交人員：重新評估關係

▲以色列宣布召回所有駐土耳其外交人員。(圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

土耳其總統日前抨擊以色列在加薩不斷升級軍事行動後,以色列在28日宣布召回所有駐土耳其人員,而土以兩國才剛在8月宣布恢復全面外交關係。

據CNN報導,以色列外交部長科恩(Eli Cohen)28日在X指出,有鑑於土耳其發布了嚴厲言論,他已下令所有駐土耳其外交人員返回以色列,以便重新評估以色列和土耳其之間的關係。

Given the grave statements coming from Turkey, I have ordered the return of diplomatic representatives there in order to conduct a reevaluation of the relations between Israel and Turkey.