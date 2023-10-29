納坦雅胡誓言瓦解哈瑪斯！　稱第二階段戰事「二次獨立戰爭」

▲納坦雅胡坦承，第二階段戰爭「將會很艱難」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

以色列國防部長28日宣布，針對巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的戰爭已進入新階段。總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以軍針對哈瑪斯的第二階段戰爭已經開始，目標清晰明確，就是「摧毀哈瑪斯」，他還說「我們才剛開始而已」，並形容這是「以色列第二次獨立戰爭」。

綜合外電報導，納坦雅胡在以色列時間周六（28日）晚間時段發表演說，「這是第二階段戰爭，目標很明確，摧毀哈瑪斯治理和軍事能力，還有解救人質回家。我們才剛開始而已。」





▲▼以色列大規模轟炸加薩走廊後，隨即擴大地面行動。（圖／路透／下圖／翻攝自以色列國防軍X帳號@idfonline））

「我們將會在陸上和地下摧毀敵人」，納坦雅胡矢言剿滅哈瑪斯，地下指的是哈瑪斯長年在加薩走廊大規模挖掘、錯綜複雜的地下通道。

以色列不甩聯合國和美國的規勸與阻止，執意進軍加薩走廊，納坦雅胡則表示，展開地面行動是由戰爭內閣做出的決定。

納坦雅胡說，戰爭內閣與政治安全內閣一致同意擴大「地面行動」，而此決定是在謹慎和擁有充足資訊的前提下做出的，兌現確保國家命運與士兵安全的承諾，「現在在敵人領土上奮戰的指揮官與士兵們都知道，人民與人民的領導人都支持他們。」

納坦雅胡預告這場戰事將會「漫長而艱難」，但以色列最終會獲得勝利，並將人質帶回家。對於土耳其總統艾爾段所說的「哈瑪斯不是恐怖組織」，納坦雅胡強調，以色列是世界上「最有道德的軍隊」，正採取預防措施保護平民，而哈瑪斯卻那平民做肉盾。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯發出聲明，呼籲阿拉伯國家領導人應針對加薩局勢舉行緊急會議，他也批評以色列未遵守聯合國相關停火協議，還擴大地面行動，此外他更呼籲國際社會承擔責任，繼續將人道救援物資送進加薩。