澳洲消防猛男搭狐獴賣月曆　肌情呆萌吸睛力爆表

The Australian firefighters calendar is back. The 2024 edition features six different versions, with four showcasing firefighters posing with kittens, koalas and pups. https://t.co/TWh1KQh9q4 #7NEWS pic.twitter.com/rW6jKQeTJn — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) October 25, 2023

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲消防猛男2024年月曆最近新鮮上市，28名打火弟兄赤裸上半身與動物來場「野性合照」，畫面相當養眼。合照的動物包括兔子、羊駝、小鴨和無尾熊，還有相當可愛的狐獴。

▲最新一期澳洲消防猛男月曆推出。（圖／翻攝「Australian Firefighters Calendar」）

澳洲消防猛年今年是第31年推出月曆，今年大主題包括「經典月曆」、「狗月曆」、「消防員與各種動物月曆」、「貓月曆」、「馬月曆」，還有「打火英雄月曆」，分別是25名來自澳洲、2名美國、1名加拿大的打火兄弟，在鏡頭前展現結實身材，單獨或與動物們展現筋肉噴發又可愛迷人的畫面。

▲▼畫面裡生猛又呆萌。（圖／翻攝「Australian Firefighters Calendar」）

澳洲消防猛男月曆的起點立意良善，最早於1993年推出月曆，銷售所得支持兒童醫院基金會，為燒燙傷兒童研究提供資金。如今累積提供給各種慈善的銷售所得，已高達345萬美元（約新台幣1.12億元）。

▼消防猛男與各種動物合照。（圖／翻攝「Australian Firefighters Calendar」）