玻璃橋「突然破碎」！4名遊客墜落　1人慘死

圖文／CTWANT

印尼中爪哇省旅遊熱點「The Geong」玻璃橋25日發生恐怖事故，11名遊客在穿越途中，腳下的玻璃橋面突然破碎，造成其中4名遊客墜落，並有1人罹難。當局正調查大橋僅開放半年就發生死亡事故的詳細原因。

綜合外媒報導，這座由玻璃構成橋面，把橋墩裝飾成佛手造型的The Geong橋，於當天上午10時左右發生橋面破裂，橋上11名遊客中有4人從橋面墜落，其中2人抓住玻璃框架獲救，另1人幸運卡在破洞裡倖免於難，但1人直接從近10公尺高的橋面直撞地面死亡。

Jembatan Kaca Pecah di Banyumas Ternyata Tebalnya Hanya 1,2 Cm, Netizen: Ketebalan Segitu Mah Kayak Aquarium

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據悉，早在玻璃橋4月開放時，當地林業合作組織主席普爾諾莫（Ekop Purnomo）就對橋梁安全表達擔憂，並指有5％遊客參觀完後提出不少問題，但Geong橋的負責單位拒絕他的安全性討論邀請。

警方初步調查指出，該橋的玻璃厚度僅1.2公分，遠低於安全標準5公分，安全框架也不符合標準，橋下亦無設置安全網。業者更沒做過安全測試，換言之，橋梁實際上應要禁止開放遊客通行，但業者未設立任何告示牌，也未提供員工任何安全訓練與指示。

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