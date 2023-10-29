男子海上失蹤漂流13天！　靠「鮭魚果腹」奇蹟獲救

▲普蘭斯發現救生筏後，開漁船靠近。（圖／翻攝自X）



圖文／CTWANT

美國華盛頓州有艘船於12日出發，船上2人打算於15日返回，豈料竟從此失聯，海岸防衛隊的搜救一度暫停，是後來有位男子普蘭斯（Ryan Planes）於25日在救生筏中發現了其中1名男子，漁民才得以獲救，漁民還透露，自己在這段期間僅吃釣到的1條鮭魚果腹。而目前另名漁民仍不知去向。

據《King 5 News》報導，這艘43英尺長的船隻於12日出發，船上2人打算於15日返回，但途中卻失聯，當時普蘭斯在弗拉特里角（Cape Flattery，美國本土最西北角）外海112公里處，發現救生筏，普蘭斯說，「我看到遠處有一個看起來像救生筏的東西，並急忙開漁船靠近。」普蘭斯看到救生筏上的男子後，把他拉上船，男子也掩不住激動情緒，給了他一個大大的擁抱。

男子告訴普蘭斯，他已獨自在救生筏上待了13天，耗盡了食物和水後，僅吃釣到的1條鮭魚果腹，才得以生存，普蘭斯隨後也為他做了早餐，希望男子快點恢復體力，脫離危險。

而後在加拿大海岸警衛隊的幫助下，男子被送往加拿大卑詩省的醫院救治，目前正在康復中。但據海岸警衛隊稱，第2名漁民至今仍然失蹤，不知去向。

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