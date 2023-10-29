老闆說把員工當一家人！竟要幫接孩子、帶媽看病　她怒：不可理喻

▲女子於近日在臉書控訴公司老闆。（示意圖／pixabay）



圖文／CTWANT

馬來西亞有名女子於近日在臉書控訴，公司老闆常常說會把同仁當成一家人，但意思其實是要員工包辦大大小小的家務事，其中包括接老闆的小孩放學，還要帶老闆的母親看醫生，且在忙完雜事後，手上工作還得趕完，讓她忙得喘不過氣，也直言簡直不可理喻。

據《星洲網》報導，有名女子於臉書專頁「Ricenowl鐵飯網」發文指出，自己在一家剛起步的小公司擔任行政人員，而公司目前規模小，加上老闆僅有8人，因此老闆也常常說會把員工當成一家人。

豈料，老闆的意思其實是要員工包辦大大小小的家務事，其中不僅要女子每天都去接他的小孩放學，甚至連工人修冷氣，家裡沒人也要女子幫忙看管。

而令女子最吃不消的則是要帶老闆年邁的母親看醫生，她說「老闆的媽媽身體不是很好，他卻以工作很忙為由，叫我載他媽媽去看醫生，要知道，照顧老人家壓力真的很大！」

女子還說，自己只不過是行政人員，卻整天處理超出工作範圍的事，且在忙完雜事後，自己手上的工作還得趕完，讓她忙得喘不過氣，不僅如此，老闆還常常畫大餅，聲稱在公司賺錢後，就會幫員工加薪，但女子也說在公司2年了，薪水依舊停在2300令吉（約新台幣15632元），簡直不可理喻。

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