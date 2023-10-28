嚇人長相曝光！日本百年「美人魚木乃伊」　專家：混合至少3物種

記者張寧倢／綜合外電報導

距今將近120年前，一名美國水手從日本帶回了一具「美人魚木乃伊」，如今已發黑乾癟的模樣，加上張嘴露牙的鬼臉表情，看起來有些嚇人。這具木乃伊後來被捐贈給美國俄亥俄州春田市（Springfield）一間歷史文物協會，最近進行掃描分析，發現這具木乃伊其實是魚、猴子和不明爬行動物的3種生物混合體。

▲從日本被帶至美國的百年神祕「美人魚木乃伊」。（圖／翻攝自Facebook／@clarkcountyhistory）

根據英國每日郵報、Metro報導，這具「美人魚木乃伊」的歷史被認為最久可追溯至1870年代，並於1906年由一名美國水手從日本帶回來，並捐贈給克拉克郡歷史協會遺產中心（Clark County Historical Society at the Heritage Center）。

這具木乃伊有一張大嘴、尖牙利爪、美人魚下身，還有灰白色的毛髮，模樣有些令人發毛。保存了117年，歷史協會決定利用先進科技方法，試圖弄清楚這具木乃伊的本體，於是協會在14日將木乃伊送到北肯塔基大學（Northern Kentucky University）進行X光與電腦斷層（CT）掃描等分析。

▲「美人魚木乃伊」可能是由3種生物混合組成。（圖／翻攝自Facebook／@clarkcountyhistory）

北肯塔基大學放射科醫生克雷斯（Joseph Cress）表示，從外觀上看，這似乎至少是3種不同物種的混合體，包含猴子的頭部與軀幹，鱷魚或蜥蜴這類兩棲動物的手部，並帶著像是魚的尾巴。

克雷斯說，利用CT掃描將可得知更多從外觀無法看見的資訊，包含木乃伊「鼻孔」的深度是否與一般認知上的鼻腔相同，另外「耳腔」是否會一直延伸至連接大腦的地方。目前研究團隊仍在分析相關數據，完成後送交給辛辛那提動物園（Cincinnati Zoo）與紐波特水族館（Newport Aquarium）的動物專家協助鑑定，希望能釐清這「美人魚」是由哪些物種組成。

▼「美人魚木乃伊」的分析目前尚未完成。（圖／翻攝自Facebook／@clarkcountyhistory）