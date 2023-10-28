不想跟40歲兒同住！義大利75歲母提告　法院下令2巨嬰搬出去

▲義大利年輕人在家中居住的時間越來越長。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

義大利一直有多代同堂的習慣，但近年來年輕人在家中居住的時間越來越長，主因是經濟環境困難和尋找穩定的工作需要時間。近日一名義大利的母親對兩個年過40的兒子在家中懶惰的生活感到無法忍受，希望法院給兒子們下達「驅逐令」。

這名75歲的母親來自義大利北部的帕維亞市，受夠了長期照料兩個年過40的兒子。據當地報紙《La Provincia Pavese》的報導，母親曾多次說服兒子需要獨立安排自己的生活，但兩人都當耳邊風。

此外，母親生氣的是兒子們也不願為家庭開支、家務做出貢獻，因此決定將他們告上法庭，請求法官下達驅逐令。法官西莫娜.卡特比（Simona Caterbi）表示，父母有提供照料的義務，所以男子們仍住在家中是合理的行為，不過考慮到他們已經超過40歲，這不再合理。因此法官判定兩名男子必須在12月18日之前搬出。

過去也曾發生過類似的案件，在義大利一名成年人將自己的父母告上法院，原因是他認為每年2萬歐元（約65萬元新台幣）的收入不足以維持他的生活，需要父母的錢，不過法院最終駁回他的請求，並裁定這名成年人無法獲得父母的金錢支援。

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