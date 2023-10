震懾伊朗！美「艾森號」航母打擊群駛入地中海　2021年後首回中東

▲美軍的「艾森豪號」航母打擊群已於28日駛入地中海。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

為了防止以巴戰事蔓延至其他國家,美軍先後調派了「福特號」與「艾森豪號」航母打擊群到中東地區,而船舶追蹤系統也顯示,「艾森豪號」航母打擊群已於28日通過直布羅陀海峽,向東駛入地中海。

綜合外媒報導,以巴衝突爆發後,伊朗支持的民兵組織就多次對美軍駐伊拉克與敘利亞的基地發動攻擊,造成美方超過20名軍事人員受傷。作為回應,美國最近派出了戰機對敘利亞邊境阿布卡邁勒小鎮進行精準打擊,同時也派出「艾森豪號」和「福特號」2艘航母打擊群前往中東坐鎮。

The USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), along with the Arleigh Burke-class USS Mason (DDG-87) and USS Gravely (DDG-107), has just passed through the Strait of Gibraltar into the Mediterranean Sea, as shown by ship tracking. https://t.co/fuS3PXYkaW