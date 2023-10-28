震懾伊朗！美「艾森號」航母打擊群駛入地中海　2021年後首回中東

▲美軍的「艾森豪號」航母打擊群已於28日駛入地中海。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

為了防止以巴戰事蔓延至其他國家，美軍先後調派了「福特號」與「艾森豪號」航母打擊群到中東地區，而船舶追蹤系統也顯示，「艾森豪號」航母打擊群已於28日通過直布羅陀海峽，向東駛入地中海。

綜合外媒報導，以巴衝突爆發後，伊朗支持的民兵組織就多次對美軍駐伊拉克與敘利亞的基地發動攻擊，造成美方超過20名軍事人員受傷。作為回應，美國最近派出了戰機對敘利亞邊境阿布卡邁勒小鎮進行精準打擊，同時也派出「艾森豪號」和「福特號」2艘航母打擊群前往中東坐鎮。

The USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), along with the Arleigh Burke-class USS Mason (DDG-87) and USS Gravely (DDG-107), has just passed through the Strait of Gibraltar into the Mediterranean Sea, as shown by ship tracking. https://t.co/fuS3PXYkaW — Duan Dang (@duandang) October 28, 2023

10月28日，長期關注南海軍事動態的越南記者Duan Dang指出，「艾森豪號」航母航母打擊群已在當天通過直布羅陀海峽（Strait of Gibraltar），向東駛入地中海，與它前後同行的分別還有神盾驅逐艦「梅森號」（USS Mason）和「格雷夫利號」（USS Gravely）。

USS Dwight D. Eisenhower carrier strike group has entered the Mediterranean Sea pic.twitter.com/aRmdXD8L8j — Kiriti (@in20im) October 28, 2023

美方在過去一周陸續宣布將向中東各地增派部隊和裝備，五角大廈也毫不掩飾地表示，這些部署就是針對伊朗，而美軍將「艾森豪號」和「福特號」航母打擊群調度到中東，也是為了威懾伊朗等國，防止以色列和哈馬斯之間的衝突進一步擴大。

此前，《美國海軍學會網站》曾指出，「艾森豪號」和「福特號」是美國自2021年從阿富汗撤軍以來，部署在該地區的第一支航母打擊群，而「艾森豪號」更是第一艘重返阿富汗的美國航母。