以色列坦克「開進加薩」影片曝！地面部隊開轟　百架戰機炸哈瑪斯

▲以色列軍方28日公布影片，地面部隊與坦克在加薩走廊開火。（圖／翻攝自以色列國防軍X帳號@idfonline）

記者張寧倢／綜合報導

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）27日證實，地面部隊當晚在加薩擴大軍事行動。以色列軍方在社群平台X上公布了地面部隊進入加薩作戰的影片，大批坦克開轟，且部隊28日上午仍待在加薩。一名空軍指揮官更透露，以色列27日派遣100架戰機對加薩進行夜間轟炸，目的是摧毀哈瑪斯伸手觸及的一切。

▲以色列坦克車隊開進加薩走廊。（圖／翻攝自以色列國防軍X帳號@idfonline）

根據以色列時報報導，以色列國防軍28日上午在X公布一段地面部隊在加薩走廊活動的40秒影片，其中可以看見步兵部隊、戰鬥工兵部隊與至少數十輛坦克與裝甲車正在作戰並朝目標開火。拍攝時間據信為27日晚間到28日上午。

תיעוד מפעילות כוחות קרקעיים של צה״ל ברצועת עזה: pic.twitter.com/9dqUzXP7in — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 28, 2023

以色列時報提到，直到此時，以色列部隊仍繼續待在加薩走廊，比先前有限的行動更深入到哈瑪斯控制的領土。紐約時報採訪了一名以色列軍方發言人迪納爾（Nir Dinar）少校，他證實一部分軍隊與坦克已經進入加薩走廊，正在射擊與行動，但拒絕透露這是否代表以色列正式展開先前聲稱的地面入侵行動。哈加里28日上午也證實部隊「仍在戰場上」。

▲以色列地面部隊的裝甲車。（圖／翻攝自以色列國防軍X帳號@idfonline）

據BBC報導，另一篇X上的發文提到，以色列空軍行動指揮官、凱南（Gilad Keinan）准將表示，以色列在27日夜間對加薩走廊的轟炸中動用了「大約100架戰鬥機」，摧毀了數百個哈瑪斯目標，空軍目的很明確，就是要「摧毀哈瑪斯之手所處及的一切」。

以色列國防軍發文還提到，27日當晚是與哈瑪斯開戰以來，轟炸強度最高的一個夜晚，以軍火力擊中了加薩北部約150個地下目標，包含所謂的「隧道、地下作戰空間和其他地下基礎設施」。