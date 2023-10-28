星國女友電話講一半突尖叫！　他親耳聽到對方「遭拖草叢性侵」

▲女大生深夜獨自一人在外行走，遭人尾隨性侵 。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／綜合報導

新加坡2019年有一名女大生深夜搭錯車後，決定自行步行到車站轉車，過程中她和男友講電話，然而卻遭一名清潔工尾隨，對方隨後對她施暴，並拖至草叢性侵。女大生的男友聽到女友尖叫後，當下則立刻打電話請女方室友代為報警。全案判決結果27日出爐，被告最終坦承犯罪，並被判16年有期徒刑與12下鞭刑。

根據8world報導，當時年僅23歲的女大生就讀於南洋理工大學，事發前一晚她隻身前往樟宜機場參加活動，回程時原本要搭乘地鐵返回宿舍，但是卻不慎搭錯車，於是她只好改搭公車回家，而時間也已超過午夜。

女大生走出地鐵站時，一直在和身在國外的遠距離男友打電話，但兩人卻在電話中發生爭執。當時公車站有數人正在等車，女大生為了不讓人聽到她與男友吵架的內容，因此決定走路到下一個車站搭車，並在步行時好好和男友溝通，然而當時已經凌晨1時07分。

女大生忙著和男友打電話，並未注意自己遭到歹徒尾隨，就這樣一邊打電話一邊走了10到15分鐘。據悉，印度籍歹徒為了不讓她發現，還曾試著躲在大樹後面。女大生隨後與男友在電話中大聲爭吵，同時忍不住哭出聲，怎知這時清潔工竟突然上前「關心」女大生，還被害人嚇了一大跳。

被害女大生這才發現自己所在之處四周十分荒蕪，心中警鈴大作，決定轉頭走回地鐵站。然而此時清潔工突然用力抓住她，並要她繼續往前走。女大生不敢反抗趕緊離開，但是卻遭到對方尾隨，而她則是隨即告訴男友自己被跟蹤。

女大生隨後被歹徒衝上前暴打臉部，並痛得大喊。她的男友聽到女友的尖叫聲，情急之下連忙打電話給被害人的室友，請求代為報警。女大生則是被清潔工拖到草叢性侵以及暴打，歹徒事後還搜刮女大生的包包、拿走財物，並拿出包中水壺，用水倒在被害人下體，企圖洗去自己的犯案痕跡。

待警方趕往現場後，女大生已經全身是傷，倒在路邊哭泣。被害人全身上下多處瘀青，臉更是被打到鼻青臉腫。警方隨即展開搜查，並在隔天逮捕歹徒。該名印度籍被告27日被判16年有期徒刑與12下鞭刑。