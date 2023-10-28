要求以哈戰爭立刻停火　黑衣人擠爆紐約中央大車站

▲紐約市中央大車站27日出現大規模示威行動，示威者要求以色列和哈瑪斯立刻停火。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列持續空襲加薩，造成當地包括孩童在內的7000多人喪命，全球各地發起多場抗議示威活動。就在27日，紐約市中央大車站（Grand Central Terminal）湧入大批示威群眾，要求以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯停火，手持標語、喊著「立刻停火」口號，迫使中央大車站周五關閉。

綜合路透、福斯新聞等報導，這場示威活動由「猶太和平之聲」（Jewish Voice for Peace）發起，整群人在傍晚6時左右群聚在中央大車站主廣場，身上的黑衣清楚寫著「猶太人要求停火」、「立即停火」、「不能以我們為名」，部份的人拿著抗議布條與海報，其中一個懸掛的標語寫著「為死者哀悼，為生者拚命奮戰」。

依據社群媒體流傳的影片，示威群眾喊著「立刻停火」、「不要再有武器、不要再有戰爭」等口號。

紐約警局逮捕許多現場抗議人士。依據猶太和平之聲在社群媒體發布的影片，大批警力在車站站在示威人群旁邊，抗議者雙手放在身後。

針對這起抗議活動，美國紐約大都會運輸局表示，中央大車站關閉直到另行通知為止，同時敦促通勤者使用其他車站。