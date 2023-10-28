以色列發動空襲！哈瑪斯空中部隊指揮官亡　摧毀150個地下據點

▲以色列宣稱擊殺哈瑪斯空中部隊指揮官伊薩姆·阿布·魯克巴。（圖／翻攝自X，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列國防軍與以色列國家安全局「辛貝特」（Shin Bet）宣布，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯空中部隊指揮官伊薩姆·阿布·魯克巴（Issam Abu Rukbeh）命喪以軍在加薩的夜間空襲行動。

IDF says it eliminated the head of Hamas's aerial array, Issam Abu Rukbeh, in an overnight airstrike in the Gaza Strip. According to the IDF, Abu Rukbeh was responsible for Hamas's UAVs, drones, paragliders, and air defenses. pic.twitter.com/hfAizPoasx — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 28, 2023

以色列時報報導，伊薩姆·阿布·魯克巴負責管理組織的無人機、滑翔翼、防空系統等。以軍表示，此人策劃執行哈瑪斯10月7日突襲行動，指揮武裝成員使用滑翔翼越境進入以色列，且對以軍哨所發動無人機攻擊。

報導提及，以色列國防軍在加薩地區的夜間地面行動之中，與哈瑪斯武裝份子發生多場交戰，隨著地面行動持續，以軍步兵、作戰工兵、坦克仍留在加薩地區內。目前並未傳出以色列士兵受傷的消息。

以色列也表示，以色列空軍空襲哈瑪斯約150處地下據點。