以色列發動空襲！哈瑪斯空中部隊指揮官亡　摧毀150個地下據點

▲以色列宣稱擊殺哈瑪斯空中部隊指揮官伊薩姆·阿布·魯克巴。(圖/翻攝自X,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

以色列國防軍與以色列國家安全局「辛貝特」(Shin Bet)宣布,巴勒斯坦激進組織哈瑪斯空中部隊指揮官伊薩姆·阿布·魯克巴(Issam Abu Rukbeh)命喪以軍在加薩的夜間空襲行動。

IDF says it eliminated the head of Hamas's aerial array, Issam Abu Rukbeh, in an overnight airstrike in the Gaza Strip. According to the IDF, Abu Rukbeh was responsible for Hamas's UAVs, drones, paragliders, and air defenses. pic.twitter.com/hfAizPoasx