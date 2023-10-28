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以色列秘密武器「海綿炸彈」來了！　對付哈瑪斯地下隧道

▲▼ 圖為以色列士兵2013年10月13日進入以色列加薩邊境附近發現的隧道。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為以色列士兵2013年10月13日進入以色列加薩邊境附近發現的隧道。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列空中和地面部隊正擴大在加薩的軍事行動，但要以何種方式來應對藏身在加薩地下隧道的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯武裝成員，是以色列面臨的問題之一。如今有消息指出，以色列可能會動用新秘密武器「海綿炸彈」（sponge bombs），藉此摧毀哈瑪斯地下隧道，把哈瑪斯武裝成員困在地下。

綜合電訊報、每日郵報等報導，這種所謂的海綿炸彈以液體乳劑為基礎，以塑膠容器包裝，內部含有兩種液體，兩者以金屬隔板分開，體積小、重量輕，一旦把隔板拿開，兩種化學液體接觸之後就會迅速膨脹並硬化。

此裝置不含炸藥成分，但能夠用於封鎖可能出現武裝份子的間隙或隧道入口，進而把襲擊者困住，或為以色列部隊尋找人質時確保安全路線。不過海綿炸彈使用起來其實相當危險，曾有部分以色列士兵因處理不當失明。針對海綿炸彈相關說法，以色列國防軍迄今未做出回應。

加薩走廊是一個長僅41公里、寬10公里的狹長土地，但自2005年以色列撤出軍隊與定居者前就開始建設地下隧道，如今加薩地底可能有超過2500條隧道，總長達500公里，但網絡龐大且複雜，實際規模難以評估。

報導指出，哈瑪斯把地下戰納入整體軍事戰略，標準隧道空間高約2公尺、寬約1公尺，有時是以混凝土、金屬加固。

依據近期獲釋85歲以色列人質利夫希茨（Yocheved Lifshitz）的說法，哈瑪斯的地下通道猶如蜘蛛網，有許多隧道，「我們在地底下走了好幾公里」。

►哈瑪斯稱以色列擬「動用神經毒氣」轟地下隧道！　美軍也知情
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