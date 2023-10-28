快訊／大阪壽司店爆炸釀12傷！　疑噴槍惹禍

記者王佩翊／編譯
日本大阪北區一間壽司店28日下午1時發生氣爆，導致8名顧客與4名店員受傷，所幸皆為輕傷，沒有生命危險。
根據《日本放送協會》報導，事發地點位於JR天滿車站附近的一間壽司店。警消人員28日下午接獲店員通報稱，「店內發生爆炸，有人受傷。」隨後趕往現場。
警方指出，該起爆炸一共造成12人受傷，分別為8名顧客與4名店員，不過皆為輕傷。
有通報稱，爆炸原因是店員在使用噴槍點燃卡式爐時，不慎發生爆炸，同時也有其他報導稱是瓦斯爐，不過詳細事故原因仍待警方進一步調查。
根據ABC NEWS報導，部分傷者臉與手臂燒燙傷，正在接受治療，所幸並未出現失去意識等重傷者。
大阪 北区のすし店で「爆発あった」と通報 客と従業員12人けがhttps://t.co/uesO0wexSL #nhk_news— NHKニュース (@nhk_news) October 28, 2023
【目撃証言】#注意喚起 『爆発があって客7人が怪我』大阪府大阪市北区天神橋４丁目 #大阪環状線 天満駅付近すし店「天満鮨」付近を警察が規制封鎖 ガスボンベ爆発か10月28日 #大阪 #天満 : 事件事故・災害速報ニュース https://t.co/fHbmGNWQ0K #NHK #大阪市 #爆発 パトカー消防車 規制解除 pic.twitter.com/Y7d8kqkcxw— 災害火災画像速報ニュース2 (@Gt8VUlzRG7buafO) October 28, 2023
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