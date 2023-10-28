親自下令空襲！拜登致函眾院議長：美準備好採取進一步行動

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統拜登下令朝敘利亞東部2個與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關的地點發動空襲，隨後致函新任眾議院議長強生（Mike Johnson），提及「美國準備好採取進一步行動」。

綜合BBC、以色列時報報導，美國駐中東地區部隊之前遭受一連串攻擊，美國發動空襲反制，並指責伊朗參與對美軍的襲擊。

拜登在致函強生的這封信中表示，空襲目的在於建立威懾力，以限制風險升級、避免平民傷亡的方式來進行，「我下令攻擊是為了保護、保衛我們的人員，削弱並瓦解針對美國及我方盟友的一連串襲擊」，阻止伊朗及其支持的民兵組織鎖定美國人員與設施發動或支援攻擊，「美國隨時準備在必要與適當的情況下採取進一步行動，以應對威脅或攻擊」。

在此之際，強生稍早透過社群平台X表示，已與以色列總統納坦雅胡通過電話，「眾議院與以色列站在一起，我重申我們的強力支持。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）則是與以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）通話，討論以色列在加薩地區的軍事行動。奧斯汀強調在以色列國防軍行動期間保護平民的重要性、向加薩平民提供人道援助的緊迫性，以及哈瑪斯釋放所有人質的必要性。