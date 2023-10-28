富豪導演宣傳電影！開直升機「空中狂撒3千萬」　4000觀眾背包瘋搶

▲捷克導演巴托舍克在空中灑錢，為電影進行宣傳。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

捷克導演巴托舍克（Kamil Bartoshek）22日在一場宣傳活動中，以獨特的創意掀起了一陣熱潮。他搭乘直升機，從利薩納德拉貝姆鎮（Lysa nad Labem）上空撒下2200萬克捷克克朗（約新台幣3064萬元）的現金，吸引現場眾人瘋狂撿拾。

綜合外媒報導，藝名為卡茲瑪（Kazma）的巴托舍克，最近將2200萬克捷克克朗的獎金鎖在保險櫃裡，並將線索埋在自己的電影《獨角戲》（Onemanshow: The Movie）中，聲稱只要觀眾可以破譯密碼，就能瓜分這筆獎金，從而吸引大批觀眾參賽。

然而，直到活動結束，觀眾們依舊無法成功解開這個謎題，因此巴托舍克決定改變計畫，將獎金平分給所有參與者。他在22日清晨6點發送郵件，將所有參賽觀眾聚集到一個田野，並在指定時間乘坐直升機，從空中撒下鈔票，供所有參與者撿拾。

從影片可見，當天現場來了數千人，而這些參與者也在巴托舍克開始「空中灑錢」後，背著背包、塑料袋瘋搶鈔票。巴托舍克表示，約有4000人幸運地搶到1美元鈔票，而每張鈔票上都配有一個可連接到慈善機構的QR碼，讓獲勝者方便將錢捐出去。

巴托舍克表示，他曾多次考慮要如何處理這筆錢，但他最後還是決定將「幫助他人」、「將錢分給參賽者」、「用錢製作另一個節目」這3個元素結合在一起，讓人們在短暫感受到財富帶來的喜悅後，也能將錢捐出去。然而，這項活動也引發了獎金分配不公的爭議，但巴托舍克並未對此作出回應。