冰島3天發生5800次地震！　專家：未來12個月可能火山爆發

記者張寧倢／綜合外電報導

冰島位於歐亞板塊與北美洲板塊2個地球上最大的板塊構造之間，然而，過去3天以來，冰島西南部雷克雅內斯半島發生群震（seismic swarm），至少記錄了5800次小地震。冰島氣象局人員表示，這些地震是個警訊，地底下可能正在醞釀著火山爆發，時間點有可能在未來12個月之內。

根據美國之音、路透社報導，冰島氣象局（IMO）27日表示，雖然冰島每天都在發生地震，但最近的這些地震比以往更加廣泛。冰島過去3天內至少發生5800次小地震，自26日午夜以來則約有1000次地震。

報導稱，冰島最近3天發生的地震絕大多數規模都在3以下，只有2次達到規模4以上，其中最強烈的一次是發生在當地25日的規模4.5地震，震央位於南半島區的2000人口漁業小鎮Grindavík附近。

▲圖為冰島法格拉達爾山（Fagradalsfjall）2021年3月火山爆發，距離首都雷克雅維克僅30公里。（圖／路透）

IMO服務與研究部門負責人羅伯茨（Matthew Roberts）表示，這些小地震是一個警訊，「也是得知我們正在進入下一次火山爆發的累積階段的長期情況之一」。他說，這些小地震震源深度約5公里，是由長時間堆積的岩漿所造成的，這些岩漿正在緩緩地朝向地表流動，持續累積壓力。

冰島上一次火山爆發是在今年7月份，當時一場強烈地震活動後，雷克雅內斯半島一個無人居住的地區發生火山爆發，也是冰島西南地區自2021年以來的第3次火山爆發。羅伯茨認為，第4次爆發現在很可能正在醞釀中，儘管預測火山爆發的時間點非常困難，但他估計未來12個月內就會發生。