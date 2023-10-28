海漂13天！男子食物耗盡「靠鮭魚果腹」幸運獲救

▲男子稱獨自海漂13天之後獲救。（圖／翻攝自X／USCGPacificNorthwest）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國華盛頓州12日有一艘船出海，船上載著2名男子，原定15日返回，但兩人卻從此失聯，海岸防衛隊展開的搜救作業也在25日喊卡。所幸如今傳出好消息，加拿大一艘漁船26日救起其中一名男子，他的意識清醒，在這段期間吃鮭魚果腹，幸運活下來。

綜合美聯社、BBC等報導，這名男子是在距離加拿大溫哥華島西海岸約75公里處被發現，當時他就待在救生筏上，在海面漂流。獲救男子的身分並未被公布，官員們也沒有透露救援者的姓名及當初是如何找到這名男子。不過西雅圖電視台King-TV指出，救起男子的人就是溫哥華島上的瑞安（Ryan Planes）與他的叔叔約翰（John）。

瑞安提到，當時發現遠處有一個像是救生筏的東西，且救生筏上有一名男子，「我們把他拉上船，他給了我一個大大的擁抱」，這名男子宣稱獨自待在木筏上13天，在食物都吃完之後，釣到一條鮭魚果腹。

瑞安也說，男子獲救的時候相當飢餓，除了一連喝下3瓶水，也吃掉瑞安和約翰做的早餐。

獲救男子後被送往加拿大卑詩省一間醫院接受治療，目前情況穩定。只不過當時一起出海的另一人還沒找到，整起事件仍在調查中，尚不清楚相關單位是否計畫恢復搜救行動。