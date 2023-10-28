蜜月旅行「洞房失敗」　醫師尪刀刺妻下體！自己動手剪開處女膜

▲德國夫妻蜜月旅行變調，老公竟持剪刀剪老婆下體。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

夫妻間幸福的度蜜月時光卻鬧出傷害案件。德國一名54歲男性婦科醫師與35歲妻子前往杜拜一家豪華酒店度蜜月，但當他未能與新婚妻子發生性關係後情緒失控，竟然用剪刀傷害對方下體，並剪掉了一部分的處女膜，暴力行徑也讓他面臨法律審判。

綜合德國圖片報（Bild）與北德廣播公司（NDR）報導，這對夫妻都來自移民家庭，但出生於德國。案件發生在2019年4月，兩人新婚時到杜拜度蜜月，丈夫想要和妻子發生性關係，卻因為最後沒能成功而勃然大怒，他作為一名婦科醫生竟然使用剪刀，對當時31歲的妻子進行「手工破處」。

▲德國新婚夫妻發生傷害案件。（示意圖／CFP）

報導指出，丈夫拿剪刀除去了對方一部分的處女膜。雖然妻子感到非常害怕，但受到丈夫威脅要離婚，這在她的背景文化中，可能會導致自己遭到親戚家人歧視或排斥，因此她選擇隱忍犯罪，且一忍就是4年。

不過，最終妻子仍決定向警方報案，揭露丈夫的可怕行徑。德國下薩克森州（Lower Saxony）布倫瑞克（Braunschweig）地方法院已經受理此案，庭審將於11月6日開始，預計11月底宣判。