主張每周工作70小時！　印度富豪批年輕人不努力：拉低國家生產率

▲莫西認為年輕人不夠努力，導致印度成為全球生產力最低的國家之一。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

英國首相蘇納克的岳父、印度富豪莫西（N.R. Narayana Murthy）指出，如果印度想要成為全球經濟強權，年輕人就必須投入更多的時間在工作上，並且更加「堅定、自律、勤奮」，每周工時應該拉高至70小時，也就是每日平均工時達14小時。他還直言，印度是全球工作生產率最低的國家。

77歲的莫西是印度知名通訊公司印孚瑟斯（Infosys）聯合創辦人之一，根據《富比世》估計，他的資產超過40億美元（約新台幣1300億元）。然而這位家財萬貫的科技大亨卻在26日公布的一段影片中，向印孚瑟斯前財務長派（Mohandas Pai）表示，印度的年輕人還「不夠努力」。

莫西表示，印度如果想要成為全球經濟強國，就必須投入長時間的工作。他強調，目前的印度最需要堅定、自律以及勤奮的年輕人，而他們更應該每周工作超過70個小時，「這也是德國人與日本人在第二次世界大戰後開始做的事。」

莫西直言，「不知為何，我們的年輕人喜歡從西方國家學習不好的習慣，對國家一點幫助也沒有。印度是全球工作生產率最低的國家。」他還強調，印度應該學習其他新興經濟體的政策，尤其是中國。

CNN報導稱，中國的「996文化」指每天從早上9點工作至晚上9點，且1周工作6天，但現在許多年輕人已經努力「躺平」，以對抗這種過度壓榨的企業文化。

莫西說，印度的企業領導人應該激勵年輕人努力工作，然後告訴年輕人要讓印度在全球得到尊重。