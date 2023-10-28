開槍奪18命！美國緬因州槍手死亡頭部有槍傷　家中搜出紙條

▲卡德的遺體已被找到，頭部有明顯自己造成的槍傷。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國緬因州路易斯頓市25日晚間的槍擊事件奪走18條人命，多名消息人士27日晚間表示，現年40歲男子卡德（Robert Card）已經死亡，頭部有槍傷。另外，執法部門在大規模搜查行動在他家中找到一張類似遺書的紙條，告知在何處找到東西、如何處理等訊息，這也意味著，卡德並不認為當這張紙條被發現的時候還能活著。

綜合CNN、NBC Boston等報導，卡德遺體被發現的地點就在路易斯頓市約12.8公里外里斯本（Lisbon）附近的林地，頭部有明顯是自己造成的槍傷。相關細節尚待確認，紐約時報引述消息指出，陳屍地點在他以前任職過的回收中心。

路易斯頓市25日晚間發生槍擊事件，槍手在保齡球館、餐廳開槍，造成18人死亡、13人受傷，死者年齡介於14歲至76歲。在槍案發生後，執法部門隨即展開追捕、下達就地避難指令，多間學校、企業被迫關閉。此案是去年德州尤瓦爾迪一所小學21名師生遭槍擊喪命以來，全美最致命的大規模槍擊事件。

卡德具有軍事背景，是經認證槍械教練，合法擁有許多武器，曾在緬因州的美國陸軍預備役訓練機構接受槍械教官培訓，過去就有多次家暴紀錄，曾出現幻聽，在今年夏天被送往精神衛生機構住院兩星期，還揚言要在緬因州薩科市（Saco）的軍事訓練基地開槍。

針對此案，當局展開大範圍陸地、空中、水中搜查，執法人員透露，警方在卡德家中找到一張神祕紙條，這也是搜索範圍擴及水中的原因之一。

依據消息人士的說法，紙條內容基本上是向其他人提供可在何處找到東西、如何處理等訊息及指示，這也意味著，卡德並不認為當這張紙條被發現的時候還能活著。

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