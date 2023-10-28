以色列連夜狂轟加薩　美官員：似乎已開始地面入侵

▲以色列證實對加薩走廊擴大軍事行動。圖為加薩邊境27日晚間爆炸。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

以色列軍方27日晚間表示，以色列地面部隊正在加薩「擴大行動」，最近數小時內加強了襲擊。擴大活動的範圍與程度尚無法確定，但有2名美國官員向美媒CBS表示，這似乎是以色列地面入侵行動的一個滾動式開始。不過，以色列與美國官方說法都否認當晚行動為大規模入侵。

據以色列時報與CBS等外媒報導，加薩走廊27日晚間遭受數小時猛烈轟炸導致網路與電信斷聯後，以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）聲明證實，「除了過去幾天的攻擊外，地面部隊今晚正擴大行動。」報導稱，以色列連續第2晚對加薩猛列進攻，加上哈加里的這番說法，讓外界猜測以色列已經展開地面入侵行動。

以軍地面部隊擴大活動範圍尚不清楚，但有美國2名官員告訴CBS，當晚行動似乎象徵著以軍地面入侵的滾動式起點。美國中央司令部前司令、退將麥肯齊（Frank McKenzie）分析，滾動起步將與過去襲擊有所不同，以軍可能派遣偵察部隊，將主力部隊拉到後方，向加薩推進多條防線，並在取得進展的地方，投入更多的戰力，「應該把它想像成多個灘頭陣地……遍布前線。」

▲加薩邊境地區27日晚間空中出現照明彈。（圖／路透）

不過，美國與以色列官方都否認了當晚行動是大規模入侵。以色列軍方發言人勒納（Peter Lerner）向美媒ABC否認哈加里說的在加薩擴大行動就是外界預期中的正式地面入侵。勒納說，過去數日以來，以軍正在摧毀觀察哨點並進行清理行動，以創造出最佳的地面作戰條件。另有一名美國官員向美媒ABC表示，以色列正在發動的是更有限的入侵。

白宮國安會發言人柯比（John Kirby）一再拒絕對以色列擴大地面行動或如何作戰才能符合長期目標等提問發表評論，也拒絕透露在以色列軍方宣布此行動前是否曾通知美國。柯比說，「我們不會為以色列劃定紅線。」他強調美方將繼續支持以色列，並敦促積極進行人質談判與人道主義停火。

Heavily intensified lsraeli airstrikes hit Gaza Strip. pic.twitter.com/GvAJDuvDLB — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 27, 2023

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