美聯社：美中敲定11月「拜習會」　將在APEC峰會進行場邊會晤

▲美聯社報導稱，美國與中國敲定協議，確認將於11月舉行拜習會。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國官員向美聯社透露，總統拜登與中國國家主席習近平已經達成協議，同意於11月亞太經合會（APEC）的舊金山峰會上進行場邊會晤，但雙方尚未敲定具體日期等細節。

根據美聯社報導，中國外交部長兼中共中央政治局委員王毅26日展開為期3天訪美行程。一名熟知會議規劃的美國官員匿名表示，王毅在與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）的見面會談中，原則上達成了在APEC峰會期間舉行拜習會的協議。

這名官員補充，雙方還沒有就會議的具體日期、地點和其他後勤安排敲定細節。白宮27日會議後發表聲明提到，雙方正「致力」實現拜登與習近平在APEC會議期間面對面會晤。APEC組織是由21個太平洋國家參加的經濟論壇。

拜登27日早些時候會見了王毅，雙方在白宮進行了長達1小時的對談，布林肯和蘇利文也出席了這次會晤，這是中美兩國間一系列高層接觸中最新的一次。在烏克蘭和以色列發生衝突之際，探討穩定兩國日益緊張關係的可能性。

白宮表示，拜登「強調美國和中國都需要負責任地管理兩國關係中的競爭，保持開放的溝通渠道」，美中必須共同應對全球挑戰。白宮國安會發言人柯比（John Kirby）說，拜登認為他與王毅的會晤是「一個積極的進展，是繼續對話的好機會」。

2023年亞太經濟合作（APEC）峰會預計在11月11日至17日於美國舊金山舉行。習近平上次訪美是在2017年，時任美國總統川普在他位於佛州的海湖莊園接待了習近平。現任美國總統拜登2021年上任至今，尚未在美國本土接待過習近平，兩人前一次會面是在2022年11月的印尼峇里島的G20峰會期間。