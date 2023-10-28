病患慘淪人肉盾牌！哈瑪斯將醫院當成指揮部　豪華地下基地畫面曝

記者葉睿涵／編譯

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）指控，哈瑪斯將加薩最大的希法醫院（Al-Shifa）當作掩護，在地底打造了一個地下基地，而該組織的領導人則在本次的行動中，躲藏於此指揮對以色列的攻擊。哈瑪斯隨後對此反駁，並稱這是以軍為發動大規模地面進攻而找的藉口。

Hamas operates within and hides beneath the largest hospital in Gaza.

Their priorities are clear—and the people of Gaza are not among them. pic.twitter.com/7M4ZqjFyYs — Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023

綜合外媒報導，哈加里指出，以方已掌握情報，顯示希法醫院外有多條像迷宮般的隧道，但這些隧道最後都會通向地下基地，因此哈瑪斯官員無需進入醫院就能直達基地，而醫院內部也有一個病房同樣是通向地下基地的入口。

במסגרת תדריך מיוחד לתקשורת הבין לאומית חשף דובר צה"ל מידע רב המוכיח כי חמאס משתמש בשגרה ובחירום בתשתיות הומניטריות ברצועת עזה לטובת פעילות הטרור שלו תוך שהוא מנצל את המחסה ההומניטארי לטובת הגנת מחבליו וראשי ארגון הטרור >> pic.twitter.com/oiHQQYIvHg — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 27, 2023

以色列秀出影片指出，哈瑪斯內部安全部門不僅在希法醫院設立負責發射火箭彈的指揮中心和儲藏彈藥的武器庫，還使用了醫院的能源基礎設施來為地下基地供電。此外，他們還在地下基地打造了一間會議室，配有電腦、地毯和皮椅。

哈加里表示，以色列有「具體證據證明」，哈瑪斯有數百名恐怖分子在10月7日的大屠殺後湧入醫院躲藏，指責哈瑪斯將希法醫院數千名病患與員工當成「人肉盾牌」。

隨後，哈瑪斯高層反駁道，「以方所謂將希法醫院用於軍事目的或作為組織基地的說法毫無根據，這只是敵軍為了對巴勒斯坦人進行新的屠殺而捏造的指控。」哈瑪斯也呼籲聯合國與阿拉伯國家立即採取行動，制止以軍空襲和破壞醫療系統的行為。