病患慘淪人肉盾牌！哈瑪斯將醫院當成指揮部　豪華地下基地畫面曝

記者葉睿涵/編譯

以色列國防軍發言人哈加里(Daniel Hagari)指控,哈瑪斯將加薩最大的希法醫院(Al-Shifa)當作掩護,在地底打造了一個地下基地,而該組織的領導人則在本次的行動中,躲藏於此指揮對以色列的攻擊。哈瑪斯隨後對此反駁,並稱這是以軍為發動大規模地面進攻而找的藉口。

Hamas operates within and hides beneath the largest hospital in Gaza.

Their priorities are clear—and the people of Gaza are not among them. pic.twitter.com/7M4ZqjFyYs