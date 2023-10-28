加薩被徹夜狂轟！「砲彈聲炸不停」染紅夜空　手機網路幾乎全斷

▲以軍徹夜轟炸巴勒斯坦。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

以色列國防軍27日宣布擴大對加薩的地面行動，隨後外媒看到加薩在當晚發生了一系列大規模爆炸，導致加薩地區的通訊和網路幾乎完全被中斷。

從《加薩時報》拍攝的畫面可見，以軍27日晚間瘋狂轟炸加薩地區，影片中砲彈聲此起彼落，橘紅色的火光照亮了整個黑夜，場面觸目驚心。多名加薩居民也告訴CNN，當晚的襲擊是他們近三周經歷過最猛的一次空襲。

Heavily intensified lsraeli airstrikes hit Gaza Strip. pic.twitter.com/GvAJDuvDLB — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 27, 2023

CNN記者羅伯遜指出，「我過去幾個小時聽到了大量坦克砲火的聲音，這些軍事活動很不尋常，一輪又一輪的砲彈正射向加薩。我一個小時前還看到巨大的煙牆從加薩吹來，它聞起來像是掩護煙霧，據說加薩有多處受重創。」

哈瑪斯表示，加薩的通訊和大部分網路如今已被切斷。為加薩提供行動服務的巴勒斯坦電信公司Jawwal證實，「過去一小時的猛烈轟炸導致加薩與外界連接的剩餘國際線路全部被毀，通訊服務全面癱瘓。」

總部位於倫敦的網路中斷監控公司NetBlocks也表示，該地區最後一家主要網路營運商Paltel的國際線路已被損壞。數據顯示，許多巴勒斯坦人完全失去了網路存取和電子通訊的能力，有部分人的網路連線也非常有限。