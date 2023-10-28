哈瑪斯稱以色列擬「動用神經毒氣」轟地下隧道！　美軍也知情

▲加薩地底佈滿了綿密如蜘蛛網的地道，而這也是哈瑪斯得以避開以美情報官策劃攻擊的原因。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

以色列27日擴大對加薩走廊的進攻，而哈瑪斯前領導人馬夏艾（Khaled Meshaal）則聲稱，以色列正計畫在對哈瑪斯地下隧道的攻擊中使用神經毒氣或化學武器，藉此癱瘓巴勒斯坦的士兵，使哈瑪斯無法殺害隧道裡的人質，而美國三角洲部隊也知曉這個計畫。

根據《中東之眼》報導，馬夏艾26日接受埃及電視台Sada El Balad採訪時聲稱，「美國已經告訴以色列，延遲即將發動的地面進攻，並持續對加薩進行空襲，而華盛頓當局也已經部署了精銳的三角洲部隊（Delta Force）士兵，以確保人質能安全獲釋。」

他直言，「我們從可靠的消息來源得知，美國與以色列的計畫是要派遣雙方的特種部隊，並由美國進行管理，雙方聯合執行任務。美以已經談妥要在入侵時，使用神經毒氣，目的是要在不殺死我們的情況下，癱瘓那些躲在隧道與戰壕裡的巴勒斯坦士兵，這樣他們就無法殺害人質。」

▲哈瑪斯前領導人馬夏艾（Khaled Meshaal）。（圖／達志影像／美聯社）



哈瑪斯在加薩設置了巨大的地下隧道網路，使得武裝分子可以在人口稠密的城區，躲進通道。而這個地下隧道網也成為哈瑪斯高層躲避空襲、安放武器的地方。根據《半島電視台》2014年的粗略統計，哈瑪斯在加薩至少設置了500條的地下隧道。

《中東之眼》報導稱，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯猜測，以色列會在美國三角洲部隊的監視下，將神經毒氣或是化學武器投擲進地下隧道內。神經毒氣可以透過皮膚吸收，並迅速癱瘓中樞神經系統，嚴重者呼吸中止，甚至致命。接觸神經毒氣後的症狀包括噁心、頭痛、視力模糊、流口水、肌肉抽搐、呼吸停止或是失去意識。

目前國際上禁止使用神經毒氣與生化武器，儘管1925年通過的《日內瓦議定書》明文規定禁止化學武器與生物武器，但是以色列並非1972年《禁止生物武器公約》的簽署國。

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