新郎前女友「潑糞」大鬧婚禮！新娘白紗沾屎　超慘畫面曝

▲新娘的臉部與婚紗都沾到穢物。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

大喜之日遇到不速之客，害得值得紀念的一天被毀掉，足以讓新人遺憾一輩子。南美洲國家玻利維亞卻發生一起婚禮被「新郎前女友」破壞的慘案，鬧事的前女友提著一大桶穢物衝進戶外婚禮的現場，並直接對著穿著白紗的新娘潑糞，就連一旁的新郎與賓客也因此受害。

根據《太陽報》報導，這對幸福的新人事發當天正在教堂外的廣場舉行草地婚禮，誰也沒想到，當眾人都衷心祝福兩人時，卻突然有不速之客闖入婚禮。一名女子提著一桶混著糞便與汽油的液體進場，隨後衝進人群，將桶子內的穢物直接往新娘身上潑灑。

Stomach-churning moment groom’s furious ex chucks bucket of POO on his bride #trending #latestnews https://t.co/nVFpFo0tRk — Nouman Zafar (@ffoo055512) October 27, 2023

她突如其來的暴走舉動嚇壞眾人，新娘的臉部與白紗全沾染上黑色汙穢物，而新郎與另外一名賓客也遭到波及。新郎這時才發現攻擊新婚妻子的罪魁禍首竟是自己的前女友。

報導指出，女子因為嫉妒前男友與他人結婚，因此憤而選在前男友大喜之日，對他的現任進行報復。而遭到潑糞的新娘事後十分大度地在社交媒體上表示，「希望丈夫的前女友在『報復之後』，可以讓一切回歸平靜，不要再鬧事。」