新郎前女友「潑糞」大鬧婚禮！新娘白紗沾屎　超慘畫面曝

記者王佩翊/編譯

大喜之日遇到不速之客,害得值得紀念的一天被毀掉,足以讓新人遺憾一輩子。南美洲國家玻利維亞卻發生一起婚禮被「新郎前女友」破壞的慘案,鬧事的前女友提著一大桶穢物衝進戶外婚禮的現場,並直接對著穿著白紗的新娘潑糞,就連一旁的新郎與賓客也因此受害。

根據《太陽報》報導,這對幸福的新人事發當天正在教堂外的廣場舉行草地婚禮,誰也沒想到,當眾人都衷心祝福兩人時,卻突然有不速之客闖入婚禮。一名女子提著一桶混著糞便與汽油的液體進場,隨後衝進人群,將桶子內的穢物直接往新娘身上潑灑。

