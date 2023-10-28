加薩與外界斷聯！戰地狀況難傳出　已53聯合國人員、29記者死亡

▲以色列切斷加薩通訊與大部分網路連線，導致聯合國與其工作人員斷聯。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

以色列27日拒絕聯合國通過的停火呼籲，同時加大了空中與地面部隊的軍事行動，對加薩地區進行大規模猛烈轟炸。

據CNN報導，隨著以色列國防軍宣布擴大地面行動，受困加薩的平民與外國人的處境就變得更加嚴峻，援助官員更直指「加薩目前已經沒有任何地方是安全的」。

如今，以色列切斷了加薩的通訊與大部分網絡連線，世界衛生組織（WHO）與聯合國兒童基金會（UNICEF）等多個聯合國機構也宣布與加薩當地工作人員失去聯繫，而聯合國巴勒斯坦難民救濟工程處（UNRWA）27日發布聲明指出，聯合國目前已有53人在加薩遇難。

▲目前已有29名記者與53名聯合國工作人員在加薩遇難。（圖／CFP）

與此同時，哈瑪斯27日也表示，加薩自10月7日以來已有至少29名記者死亡。保護記者委員會（CPJ）透露，遇害的記者中有至少24人為巴勒斯坦籍，另有4名以色列人和1名黎巴嫩人。該組織進一步指出，過去3周是數十年來戰地記者死亡最多的時期。

CPJ也進一步表示，該組織對加薩通訊中斷感到高度震驚，「隨著新聞機構與加薩的工作人員和記者失去聯繫，世界正在失去了解這場戰爭的事態發展與人員傷亡的訊息」。

報導稱，以色列軍方最近告訴路透社和法新社，在以色列的轟炸和圍困下，軍方無法保證在加薩走廊工作的記者的安全。此前，以軍向這2家新聞機構承諾，將保證其在加薩的記者不會成為以色列攻擊的目標。