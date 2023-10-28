娶村長女兒！男3個月後被吸乾趕出家門　前男友無縫接軌變勝利組

▲泰國一名男子慘遇結婚詐騙而人、財、房三失。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

以為抱得美人歸，結果竟人財房三失！泰國瑪哈沙拉堪（Maha Sarakham）一名34歲男子，透過交友軟體認識該區依善地區（Isan）某個頗有名氣的村長的女兒，並與對方結為連理，怎知女方得到200萬泰銖（約新台幣180萬）財產後，竟把男子趕出家門，再找來前男友一起生活。

據《khaosod》報導，該名從事裝修業的男子去年8月認識27歲的村長女兒，儘管兩人之後在交友軟體僅持續聊天1個月左右，但男子還是鼓起勇氣邀請村長女兒到家裡同住14天，最後甚至求婚成功。

男子除負擔所有結婚費用26萬泰銖（約新台幣23萬），還裝修新房、幫女方家償還債務。但男子透露，兩人新婚僅3個月，妻子就因獲得200萬泰銖財產並轉入個人帳戶，開始「不跟我說話、不給我吃、不跟我睡」，甚至在把他趕出家門後，讓前男友到家裡一起生活。

無家可歸的男子最後找上律師協助，並聲稱他不是沒嘗試報警求助，卻因為妻子的父親是知名村長，當地警察全都拒絕受理。律師則表示，雖然結婚時的花費無法討回，但能協助男子奪回應有的財產。

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