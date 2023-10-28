受害者控教會是「兒童獵人」　西班牙逾20萬人童年曾遭神職人員性侵

▲西班牙有逾20萬人兒時曾遭神職人員性侵。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

西班牙人權調查官對全國8000多人進行調查，發現西班牙可能有28.8萬人兒時曾遭天主教神職人員性侵害，顯示全國每200人中就有超過一人受害。

據路透社報導，監察專員加比隆多（Angel Gabilondo）表示，接受調查的人中有0.6%坦承自己曾遭牧師性侵，如果算上教會機構教師等非專業人士的性侵，相關數據將上升至1.1%左右，其中有近65%受害者為男性。

西班牙人口約為4800萬。加比隆多在會後的記者會上表示，若在全國範圍內套用0.6%的數據，那麼全西班牙可能約有28.8萬人曾在兒時遭神職人員性侵。西班牙天主教目前尚未就相關報告置評。

長久以來，美國、愛爾蘭和法國等國的教會一直面臨著性虐待的醜聞，西班牙6月公佈的一項內部調查發現，自1940年代以來，該教會已出現了728名性侵者和927名受害者。此前，西班牙媒體曾在2021年的調查中確認1200多起涉嫌案件。

62歲的馬德里導遊加西亞-薩爾蒙內斯（Fernando García-Salmones）透露，他14歲時曾遭學校的一名牧師性侵，「性侵我的牧師是一名掠食者、兒童獵人 ！他對我感到厭倦後，又將魔爪伸向其他男孩」。

加西亞-薩爾蒙內斯長大後曾因這段經歷接受了6年的治療，並在1995年將性侵他的牧師告上法院，可惜最後卻因案件超過追訴權時效未能成案，而涉事的牧師也在2009年10月過世。

加西亞-薩爾蒙內斯告訴路透社，他現在已經翻開人生的新篇章，但他還是希望相關報告可以終結整個國家對教會種種罪行的「有罪不罰」與「不道德的沉默」 。