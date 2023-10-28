聯合國通過加薩人道休戰決議　以色列斥「人類最黑暗一天」拒停火

記者葉睿涵／編譯

以巴戰火持續延燒，聯合國27日在美國和以色列的強烈反對下，以壓倒性多數通過了一項決議，要求以色列與哈瑪斯立即實現人道主義休戰，但以色列卻在會後宣布拒絕遵從停火協議。

綜合CNN與法廣報導，這項由約旦提出的決議27日在聯合國大會以壓倒性多數通過。193個成員國中有120個國家投票贊成，另有45個國家棄權、14個國家反對。

該決議呼籲各方「立即實行持久和持續的人道主義休戰」、「立即無條件釋放所有被非法扣押的平民」，並「堅決反對任何強行遷移巴勒斯坦平民的企圖」。

▲聯合國通過要求以巴停火的決議，卻遭以色列拒絕。（圖／CFP）

與此同時，安理會也強調雙方必須避免戰鬥進一步升級，以及「立即履行國際法，暢通無阻地提供人道主義援助，並允許水、食品、燃料、電力等人道主義進入」。

投下反對票的美國與以色列，以相關動議未明確批評哈瑪斯為由提出了譴責，以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）甚至直斥，「你們真可恥，這是聯合國和人類最黑暗的一天」、「以色列將用盡一切手段讓世界擺脫邪惡的哈瑪斯」。

由於聯合國大會決議並不具約束力和國際法效力，以色列27日宣布拒絕遵從停火呼籲，外長科恩（Eli Cohen）更以「卑鄙」一詞形容相關決議，表示「以色列將會消滅哈瑪斯，就像世界對付納粹和伊斯蘭國組織（ISIS）一樣」。