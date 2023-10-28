阿嬤真的比你厲害　73歲嬤8天登聖母峰基地營

▲聖母峰（Mount Everest）。（圖／路透）

圖文／CTWANT

攀登聖母峰是許多登山客的夢想，大部分的人都想趁年輕時盡早完成，不過馬來西亞的超勇阿嬤蘇西·奧利弗（Suzie Oliver）選擇在73歲這年完成了這項壯舉，僅花8天就徒步登上海拔5364公尺的尼泊爾聖母峰基地營，她受訪時開心表示：「這是我人生夢想清單上的最後一項！」

根據新加坡《海峽時報》指出，今年9月蘇西完成攀登聖母峰的壯舉，回憶攀聖母峰的旅途，她笑說：「每個人都想與我合照，因為我是登山路徑上最年長的人。」

蘇西進一步分享攀登心得，一路上都是碎石，但還是每天走6至7小時，白天氣溫約為16度，夜晚會降至零下，即便在室內也要穿三層衣服和毯子，且素食飲食也是旅途上的一大問題，不過儘管有許多挑戰，她還是決定要完成了這次的冒險。

Prior to her trip to Nepal, she made it to the peak of Mount Kinabalu in May and trekked up a G7 mountain in Cameron Highlands, Pahang. 由 The Straits Times 發佈於 2023年10月24日 星期二

其實這不是蘇西第一次挑戰極限，早在5月她就登頂馬來西亞第一高峰京那巴魯山與金馬崙高原附近的一座G7山峰，不過年輕時的她並沒有登山、挑戰極限的嗜好，是直到57歲那年才開始認真健身。

蘇西提到，最一開始是女兒提出要參加新加坡的一場馬拉松比賽，這是人生第一次參加高強度運動賽事，於是在健身房訓練數月，最後也成功完成5公里比賽。64歲時又與女兒及孫女參加新加坡著名的斯巴達障礙跑競賽，她笑說：「許多人認為我瘋了，因為那場賽事相當困難，需要突破許多障礙，但對我來說，這是與家人親近的好機會。」最後她打敗近800名的參賽者，在同齡組別中名列前茅。

即便人生夢想清單全部完成，蘇西仍繼續從事運動，她提到，明年會再前往尼泊爾，徒步攀登另一座山峰，不過問到是否考慮登頂聖母峰？她笑回，家人不會允許，因為有點太危險了。

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