　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

梨泰院萬聖節踩踏事件將滿週年　倖存女深感愧疚靠寫作療傷

▲▼首爾市政府在梨泰院街道裝上監視器，預防事故重演。（圖／路透）

▲首爾市政府在梨泰院街道裝上監視器，預防事故重演。（圖／路透，下同）

中央社

韓國梨泰院踩踏事件將滿週年，有倖存者回憶說「我無法呼吸」，她雖逃過一劫，但受心理創傷所苦，後來靠寫作療癒身心將自身經驗寫成書，盼持續以文字保存大家對罹難者的記憶。

去年10月29日在夜店雲集的首爾梨泰院地區，數萬名年輕民眾湧入狹窄巷道，歡慶3年來首個沒有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制的萬聖節，不料卻發生嚴重踩踏事故，造成159人死亡。韓國警方指出，準備不足和應對處置不當是主要肇事原因。

梨泰院踩踏事件將滿週年之際，法新社27日報導，33歲的倖存者金祚龍（Kim Cho-long，音譯）受訪表示，自己多年來都會去梨泰院參加萬聖節派對，但從沒看過去年那樣多的人潮。

當時人潮多到她很快就被絆倒，甚至一度無法呼吸，直到朋友看到她，趕緊把她從人潮中拉出來，再到鄰近酒吧避難。

金祚龍回憶說道：「我當時被困在人潮裡，還被前後推擠。」她也將自身經驗寫成書，書名為「我是災難倖存者嗎？」（Am I a Disaster Survivor？，暫譯）

她提到，當時跟朋友躲在鄰近的酒吧，混亂場面持續了數小時之久。她不清楚發生什麼事，甚至也不知道自己原來離死亡這麼近。

金祚龍後來走到梨泰院街上，看到許多人躺在街道接受心肺復甦術（CPR），「救護車到處亂停，好多人被載走，但儘管如此，當時我根本沒想到那些人都死了」。

飽受驚嚇的她，走了好幾個小時，終於回到家，「我連續2天無法闔眼睡覺，好像著魔一樣，我無法關掉電視新聞，吃不下也睡不著，只喝得下水，然後一直看新聞」。

身為作家的金祚龍一直深受倖存者的愧疚感所苦，諮商師後來建議她，把情緒感受寫下來可能有助於消化自己所經歷的一切。

▲▼首爾市政府在梨泰院街道裝上監視器，預防事故重演。（圖／路透）

對她而言，「所有生活在韓國的公民都是梨泰院災難的倖存者」。她希望這本書能翻譯成英文版，並計劃持續書寫有關梨泰院事件的內容，期盼大家對所有罹難者的記憶能長存。

還有許多倖存者至今仍心有餘悸。美國有線電視新聞網（CNN）報導，22歲的海珉儀（Hye Minyi，音譯）去年跟親戚到梨泰院的街頭酒吧，當時的情景如今仍歷歷在目。她說道：「我還是幾乎每天都做惡夢。」

另一名李姓倖存者向CNN表示，事發後她再也沒去過梨泰院，也試著避開所有跟萬聖節有關的事物，「今年的萬聖節不只是我，對很多人來說，都是很痛苦的日子」。

韓國官員表示，已針對首爾至少14個可能出現歡慶萬聖節大批人潮的地區，強化人潮管制、安全措施及現場巡邏。

▲▼首爾市政府在梨泰院街道裝上監視器，預防事故重演。（圖／路透）

ET快訊
東北季風、華南雲雨雙影響　北台灣等3地區濕5天
世界大賽G1先發陣容出爐　響尾蛇「台美混血大物」扛先鋒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列：空中和地面部隊正擴大在加薩軍事行動

美股大跌366點　台積電ADR跌1.67％

以巴人道災難正在惡化　紅十字會：已進入加薩搶救

阿嬤真的比你厲害　73歲嬤8天登聖母峰基地營

近畿大學成功「完全養殖」日本鰻　未來將商業化

梨泰院萬聖夜事件將滿週年　倖存女深感愧疚靠寫作療傷

拜登疑加薩衛生部「誇大傷亡」　聯合國官員打臉：無捏造跡象

英男昏倒竟被「手提包帶子」纏頸亡　離奇死法宛如《絕命終結站》

南韓政府「李克強對韓中關係有重大貢獻」！　岸田也表哀悼

電梯「恐怖失速下墜」影片曝！麵包工人死亡　同事瞬間動作保一命

婁峻碩求婚成功！　焦凡凡秀大鑽戒：我願意

要柯文哲不要再拖了！　侯友宜喊：是我說了算

李明珊曝離婚原因自嘲：識人不清　新股東談合作有望拿回「丟丟妹」

蔣萬安親自開箱大巨蛋　台灣最頂級棒球場誕生

日本高中體育祭社團接力賽　跑道上游泳、後空翻超歡樂

騎士凌晨遇到5分鐘紅燈！　向警反應：因我而通行XD

陸前總理李克強心臟病突發　上海過世享壽68歲

警遭質疑執勤嚼口香糖　反回：有規定不能嗎？

新竹「貓咪斬殺案」破了　兇手不是人！監視器拍下行兇畫面

一天5台手術工時30小時！　外科醫生：盼多給予體諒

以色列：空中和地面部隊正擴大在加薩軍事行動

美股大跌366點　台積電ADR跌1.67％

以巴人道災難正在惡化　紅十字會：已進入加薩搶救

阿嬤真的比你厲害　73歲嬤8天登聖母峰基地營

近畿大學成功「完全養殖」日本鰻　未來將商業化

梨泰院萬聖夜事件將滿週年　倖存女深感愧疚靠寫作療傷

拜登疑加薩衛生部「誇大傷亡」　聯合國官員打臉：無捏造跡象

英男昏倒竟被「手提包帶子」纏頸亡　離奇死法宛如《絕命終結站》

南韓政府「李克強對韓中關係有重大貢獻」！　岸田也表哀悼

電梯「恐怖失速下墜」影片曝！麵包工人死亡　同事瞬間動作保一命

全台唯一IKEA Café驚傳結束營業！　最終日曝光

養出易瘦體質！營養師教「提高基礎代謝率」6秘訣：吃太少反而NG

逢甲集體被詐！1人拉20同學陪葬　女大生被騙2次欠10多萬

請回答1994！LG雙子爭取暌違29年總冠軍前　先送走11勝洋投

以色列：空中和地面部隊正擴大在加薩軍事行動

美股大跌366點　台積電ADR跌1.67％

東北季風、華南雲雨雙影響　北台灣等3地區濕5天

對夏威夷茂宜島災民伸出援手！　高通年度峰會志工服務現場直擊

科技老闆揪酒店妹上摩鐵　拍裸照被抓包掰「玩遊戲的懲罰」

世界大賽G1先發陣容出爐　台美混血大物卡洛爾扛響尾蛇開路先鋒

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

國際熱門新聞

會計算錯帳！總裁以為公司破產...釀1屍2命悲劇

梨泰院事件將滿週年　倖存女寫作療傷

牙醫警告：牙刷放浴室成「細菌炸彈」！

近畿大學成功「完全養殖」日本鰻

真的厲害　73歲嬤8天登聖母峰基地營

女當眾試用按摩棒　客人超傻眼

電梯「恐怖失速下墜」麵包工人死亡影片曝

人道災難惡化　紅十字會已進加薩救援

忘關窗「他遭猴子性侵」　恐怖畫面曝

他到醫院面試被羞辱以為落選　下秒「打一針」錄取了

埃及名嘴「狂諷以巴衝突」影片近2千萬點閱

辣師傳性玩具照　趁丈夫不在誘男學生愛愛

拜登疑加薩誇大傷亡　UN官員：無捏造跡象

緬北叛軍襲擊基地　軍方反攻雙方交火

更多熱門

相關新聞

南韓致哀：李克強對韓中關係有重大貢獻

南韓致哀：李克強對韓中關係有重大貢獻

大陸前國務院總理李克強27日凌晨病逝上海，享年68歲。李克強生前曾四度訪韓，南韓外交部則表示，李克強作為南韓的好朋友，為韓中關係做出巨大貢獻。與此同時，日本官房長官松野博一也代表日本政府致上哀悼之意。日本首相岸田文雄稍早也對此致哀，並再度重申李克強對日中關係發展的重要貢獻。

北海道「雪蟲」大量發生！暴增10倍

北海道「雪蟲」大量發生！暴增10倍

南韓軍人「跳車揮刀」砍傷平民　失控畫面曝

南韓軍人「跳車揮刀」砍傷平民　失控畫面曝

梨泰院慘案將1年　母不敢打開兒房門

梨泰院慘案將1年　母不敢打開兒房門

老公相機存女兒裸照　孩子吐實：爸爸有香腸

老公相機存女兒裸照　孩子吐實：爸爸有香腸

關鍵字：

梨泰院日韓要聞

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

即／深圳歡樂谷「雲霄飛車追撞」至少8人受傷

高價飯局爆性病潮！圤智雨：看誰突消失

即／兇手不是人！　新竹貓咪分屍破案

會計算錯帳！總裁以為公司破產...釀1屍2命悲劇

「3習慣不改」下體癢到猛抓！婦科醫示警：別用濕紙巾

快訊／婁峻碩成功求婚焦凡凡！

登革熱「9天殺妻」母住院　他怒告政府

「@」不叫小老鼠！正確讀音曝光

啦啦隊女神自爆　「只跳到今年」

新透天800萬有找！過來人一看地點猛搖頭

冒險精神很勵志！網激推1頻道「YouTuber界清流」

25歲女喝酒猝死！心情不好狂灌...睡著叫不醒

快訊／斗六雲林路2騎士擦撞　1死1傷

金鐘主持人爆激吻小三「正宮半年後認了後悔結婚」

嘉義癌父帶女兒賣爆米花維生　2.7萬人含淚想幫忙

更多

最夯影音

更多
婁峻碩求婚成功！　焦凡凡秀大鑽戒：我願意

婁峻碩求婚成功！　焦凡凡秀大鑽戒：我願意
要柯文哲不要再拖了！　侯友宜喊：是我說了算

要柯文哲不要再拖了！　侯友宜喊：是我說了算

李明珊曝離婚原因自嘲：識人不清　新股東談合作有望拿回「丟丟妹」

李明珊曝離婚原因自嘲：識人不清　新股東談合作有望拿回「丟丟妹」

蔣萬安親自開箱大巨蛋　台灣最頂級棒球場誕生

蔣萬安親自開箱大巨蛋　台灣最頂級棒球場誕生

日本高中體育祭社團接力賽　跑道上游泳、後空翻超歡樂

日本高中體育祭社團接力賽　跑道上游泳、後空翻超歡樂

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面