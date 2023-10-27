　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登疑加薩衛生部「誇大傷亡」　聯合國官員打臉：無捏造跡象

▲▼加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）未成年人遇襲身亡。（圖／路透）

▲加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）未成年人遇襲身亡。（圖／路透）

文／中央社

以巴衝突爆發以來，加薩（Gaza）衛生部公布的死亡人數不斷攀升，美國總統拜登認為數字遭刻意放大，但聯合國等單位認為數據可信。

在以巴衝突這段期間，加薩衛生部發布衛生警示。拜登對以色列回擊加薩期間的傷亡人數報告有所質疑，因為加薩衛生部是哈瑪斯（Hamas）統治下的衛生單位。

▲拜登說「我不知道巴勒斯坦說有多少人遇害的事是否為真」。

拜登說：「我不知道巴勒斯坦說有多少人遇害的事是否為真，只確信有無辜者被殺，但這就是發動戰爭的代價，而我對巴勒斯坦人給的數字沒有信心。」

哈瑪斯10月7日從加薩越過邊界殺害約1400名以色列人，並擄走超過200人，讓以色列為此展開反擊。加薩衛生部今天指出，以色列的轟炸迄今已造成7028名巴勒斯坦人喪生，其中包括2913名兒童。

為了怕被指控捏造死亡人數，加薩衛生部發布212頁的清單，列出據稱在以色列轟炸中喪命的每名巴勒斯坦罹難者的姓名及身份證字號。

一名不願公開身分的聯合國官員表示，聯合國多年來一直在使用和檢視加薩衛生部的數據。

「我沒看到任何跡象，顯示他們在編造數字。我們研究了以色列的一些轟炸行動，加薩衛生部聲稱特定襲擊造成的死亡人數，與我們以往在戰爭中看到的情況大致相同。」

▲▼半島電視台加薩分社社長達杜（Wael Dahdouh）老婆小孩被轟炸身亡。（圖／翻攝自X）

▲半島電視台加薩分社社長達杜（Wael Dahdouh）老婆小孩被轟炸身亡。（圖／翻攝自X）

他指，整體傷亡數字較高的原因，是以色列這次反擊的規模「比我們在以往的戰爭中見過的任何一次攻擊都還要大許多，因此並不是他們在誇大數字」。

美國-伊斯蘭關係協會（Council on American-Islamic Relations, CAIR）呼籲拜登為他「令人震驚且沒有人性」的言論致歉。

該協會執行長阿瓦德（Nihad Awad）說：「記者已證實傷亡人數很大，每天從加薩傳出的無數影片顯示，巴勒斯坦婦女、兒童的屍體支離破碎，城市的整個街區被夷為平地。」

「拜登總統應該觀看其中一些影片並捫心自問，那些倒下的孩子們被救難人員從家園廢墟中拖出來的畫面，是捏造的嗎？還是（他所謂）戰爭可接受的代價？（但我想）兩者都不是。」

▲▼以色列24日空襲加薩南部城市汗尤尼斯(Khan Younis)。（圖／路透社）

▲以色列24日空襲加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）。（圖／路透社）

人權觀察（Human Rights Watch）以色列暨巴勒斯坦事務主任夏奇爾（Omar Shakir）表示，他沒有看到任何證據顯示那些是捏造的數字。

他說：「我們監看加薩地區侵犯人權的行為已30年，期間發生過幾輪的敵對行動，一般來說，我們認為衛生部的數字是可靠的。」

「我們對特定襲擊進行獨立調查，並將數據與衛生部的資料比對後，並未發現嚴重偏差。」

「他們的數字整體而言與我們最近幾天實地看到的情況一致，那個世界上人口最稠密的地方之一，每天都有幾百次的空襲。」

從歷史上來看，加薩衛生部的傷亡數字往往是可靠的，部分原因是死者的名字有詳細記錄，且死亡事件在該地區社區關係十分緊密的情況下，往往是眾所皆知。

夏奇爾說：「這些數據的編目方式，一般來說具有詳細細目，其中包括每個人的（身分）識別資訊，這就是我們相信數據可靠的部分原因。」

ET快訊
東北季風、華南雲雨雙影響　北台灣等3地區濕5天
世界大賽G1先發陣容出爐　響尾蛇「台美混血大物」扛先鋒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列：空中和地面部隊正擴大在加薩軍事行動

美股大跌366點　台積電ADR跌1.67％

以巴人道災難正在惡化　紅十字會：已進入加薩搶救

阿嬤真的比你厲害　73歲嬤8天登聖母峰基地營

近畿大學成功「完全養殖」日本鰻　未來將商業化

梨泰院萬聖夜事件將滿週年　倖存女深感愧疚靠寫作療傷

拜登疑加薩衛生部「誇大傷亡」　聯合國官員打臉：無捏造跡象

英男昏倒竟被「手提包帶子」纏頸亡　離奇死法宛如《絕命終結站》

南韓政府「李克強對韓中關係有重大貢獻」！　岸田也表哀悼

電梯「恐怖失速下墜」影片曝！麵包工人死亡　同事瞬間動作保一命

婁峻碩求婚成功！　焦凡凡秀大鑽戒：我願意

要柯文哲不要再拖了！　侯友宜喊：是我說了算

李明珊曝離婚原因自嘲：識人不清　新股東談合作有望拿回「丟丟妹」

蔣萬安親自開箱大巨蛋　台灣最頂級棒球場誕生

日本高中體育祭社團接力賽　跑道上游泳、後空翻超歡樂

騎士凌晨遇到5分鐘紅燈！　向警反應：因我而通行XD

陸前總理李克強心臟病突發　上海過世享壽68歲

警遭質疑執勤嚼口香糖　反回：有規定不能嗎？

新竹「貓咪斬殺案」破了　兇手不是人！監視器拍下行兇畫面

一天5台手術工時30小時！　外科醫生：盼多給予體諒

以色列：空中和地面部隊正擴大在加薩軍事行動

美股大跌366點　台積電ADR跌1.67％

以巴人道災難正在惡化　紅十字會：已進入加薩搶救

阿嬤真的比你厲害　73歲嬤8天登聖母峰基地營

近畿大學成功「完全養殖」日本鰻　未來將商業化

梨泰院萬聖夜事件將滿週年　倖存女深感愧疚靠寫作療傷

拜登疑加薩衛生部「誇大傷亡」　聯合國官員打臉：無捏造跡象

英男昏倒竟被「手提包帶子」纏頸亡　離奇死法宛如《絕命終結站》

南韓政府「李克強對韓中關係有重大貢獻」！　岸田也表哀悼

電梯「恐怖失速下墜」影片曝！麵包工人死亡　同事瞬間動作保一命

全台唯一IKEA Café驚傳結束營業！　最終日曝光

養出易瘦體質！營養師教「提高基礎代謝率」6秘訣：吃太少反而NG

逢甲集體被詐！1人拉20同學陪葬　女大生被騙2次欠10多萬

請回答1994！LG雙子爭取暌違29年總冠軍前　先送走11勝洋投

以色列：空中和地面部隊正擴大在加薩軍事行動

美股大跌366點　台積電ADR跌1.67％

東北季風、華南雲雨雙影響　北台灣等3地區濕5天

對夏威夷茂宜島災民伸出援手！　高通年度峰會志工服務現場直擊

科技老闆揪酒店妹上摩鐵　拍裸照被抓包掰「玩遊戲的懲罰」

世界大賽G1先發陣容出爐　台美混血大物卡洛爾扛響尾蛇開路先鋒

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

國際熱門新聞

會計算錯帳！總裁以為公司破產...釀1屍2命悲劇

梨泰院事件將滿週年　倖存女寫作療傷

牙醫警告：牙刷放浴室成「細菌炸彈」！

近畿大學成功「完全養殖」日本鰻

真的厲害　73歲嬤8天登聖母峰基地營

女當眾試用按摩棒　客人超傻眼

電梯「恐怖失速下墜」麵包工人死亡影片曝

人道災難惡化　紅十字會已進加薩救援

忘關窗「他遭猴子性侵」　恐怖畫面曝

他到醫院面試被羞辱以為落選　下秒「打一針」錄取了

埃及名嘴「狂諷以巴衝突」影片近2千萬點閱

辣師傳性玩具照　趁丈夫不在誘男學生愛愛

拜登疑加薩誇大傷亡　UN官員：無捏造跡象

緬北叛軍襲擊基地　軍方反攻雙方交火

更多熱門

相關新聞

女捨命衝到櫃台救人　被槍手射殺

女捨命衝到櫃台救人　被槍手射殺

美國緬因州25日晚間傳出重大槍擊案，造成18人死亡，其中一名罹難者的妹妹講述，當槍手闖入保齡球館時，具有正義感的姊姊為了救人，不顧自身安危衝到櫃檯想要報案，卻在拿起電話後遭到槍手射殺。

埃及名嘴「狂諷以巴衝突」影片近2千萬點閱

埃及名嘴「狂諷以巴衝突」影片近2千萬點閱

埃及邊境「近以色列小鎮」被飛彈擊中

埃及邊境「近以色列小鎮」被飛彈擊中

減少無人機威脅　確保中東和平

減少無人機威脅　確保中東和平

男音樂祭遇屠殺 哈瑪斯大喊要殺死猶太人

男音樂祭遇屠殺 哈瑪斯大喊要殺死猶太人

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊拜登北美要聞

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

即／深圳歡樂谷「雲霄飛車追撞」至少8人受傷

高價飯局爆性病潮！圤智雨：看誰突消失

即／兇手不是人！　新竹貓咪分屍破案

會計算錯帳！總裁以為公司破產...釀1屍2命悲劇

「3習慣不改」下體癢到猛抓！婦科醫示警：別用濕紙巾

快訊／婁峻碩成功求婚焦凡凡！

登革熱「9天殺妻」母住院　他怒告政府

「@」不叫小老鼠！正確讀音曝光

啦啦隊女神自爆　「只跳到今年」

新透天800萬有找！過來人一看地點猛搖頭

冒險精神很勵志！網激推1頻道「YouTuber界清流」

25歲女喝酒猝死！心情不好狂灌...睡著叫不醒

快訊／斗六雲林路2騎士擦撞　1死1傷

金鐘主持人爆激吻小三「正宮半年後認了後悔結婚」

嘉義癌父帶女兒賣爆米花維生　2.7萬人含淚想幫忙

更多

最夯影音

更多
婁峻碩求婚成功！　焦凡凡秀大鑽戒：我願意

婁峻碩求婚成功！　焦凡凡秀大鑽戒：我願意
要柯文哲不要再拖了！　侯友宜喊：是我說了算

要柯文哲不要再拖了！　侯友宜喊：是我說了算

李明珊曝離婚原因自嘲：識人不清　新股東談合作有望拿回「丟丟妹」

李明珊曝離婚原因自嘲：識人不清　新股東談合作有望拿回「丟丟妹」

蔣萬安親自開箱大巨蛋　台灣最頂級棒球場誕生

蔣萬安親自開箱大巨蛋　台灣最頂級棒球場誕生

日本高中體育祭社團接力賽　跑道上游泳、後空翻超歡樂

日本高中體育祭社團接力賽　跑道上游泳、後空翻超歡樂

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面