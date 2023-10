拜登疑加薩衛生部「誇大傷亡」　聯合國官員打臉：無捏造跡象

▲加薩南部城市汗尤尼斯(Khan Younis)未成年人遇襲身亡。(圖/路透)



文/中央社

以巴衝突爆發以來,加薩(Gaza)衛生部公布的死亡人數不斷攀升,美國總統拜登認為數字遭刻意放大,但聯合國等單位認為數據可信。

在以巴衝突這段期間,加薩衛生部發布衛生警示。拜登對以色列回擊加薩期間的傷亡人數報告有所質疑,因為加薩衛生部是哈瑪斯(Hamas)統治下的衛生單位。

With over 7,000 Palestinians, mostly women and children, confirmed killed in #Gaza, US President Biden says he thinks the Palestinian are lying about the death toll! pic.twitter.com/3KVEczzfQz