南韓政府「李克強對韓中關係有重大貢獻」！　岸田也表哀悼

▲李克強逝世，日韓政府紛紛致上哀悼之意。（圖／新華社）



記者王佩翊／綜合報導

大陸前國務院總理李克強27日凌晨病逝上海，享年68歲。李克強生前曾四度訪韓，南韓外交部則表示，李克強作為南韓的好朋友，為韓中關係做出巨大貢獻。與此同時，日本官房長官松野博一也代表日本政府致上哀悼之意。日本首相岸田文雄稍早也對此致哀，並再度重申李克強對日中關係發展的重要貢獻。

根據《韓聯社》報導，南韓政府27日對大陸前國務院總理李克強病逝表達深切哀悼。南韓外交部表示，李克強是南韓的好朋友，他為韓中兩國的關係做出巨大貢獻，韓方對此給予高度評價，「願逝者安息，並向家屬表示深切慰問」。

李克強生前曾四度出訪南韓，目前南韓外交部正在討論並準備發送唁電，至於是否派人赴中國參加葬禮，仍需等待中方公布詳細事宜。不過按照過往慣例，北京當局通常不會邀請外國政府、政黨或是代表團赴陸參加悼念活動。

日本官房長官松野博一27日上午也代表當局表達哀悼之意。他說，「前中國總理李克強2018年5月代表出席日中韓高峰會，並來到日本，對日中關係發揮了重大作用。」

大陸官媒內容27日上午稱，「中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強同志，近日在上海休息，2023年10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。訃告後發。」