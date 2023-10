槍手闖保齡球館掃射　女捨命衝到櫃台「打電話救人」當場被射殺

▲女子為了救人遭槍手射殺。(圖/翻攝自推特)

記者李振慧/綜合報導

美國緬因州25日晚間傳出重大槍擊案,造成18人死亡,其中一名罹難者的妹妹講述,當槍手闖入保齡球館時,具有正義感的姊姊為了救人,不顧自身安危衝到櫃檯想要報案,卻在拿起電話後遭到槍手射殺。

在Just-In-Time Recreation保齡球館工作的53歲女子艾瑟琳(Tricia Asselin)是18名罹難者之一,她的姊姊尼克爾斯(Bobbi Nichols)接受採訪表示,當天晚上姊姊休假,姊妹倆一同在保齡球館參加比賽,進行到一半時,槍手卡德(Richard Card)突然手持步槍在現場掃射。

▲警方仍在追捕槍手卡德下落。(圖/達志影像/美聯社)

尼克爾斯表示,「我們當時突然聽到巨響,不確定那是什麼,直到我又聽到那個聲音,才確定是槍聲」,保齡球館內人們開始四處逃跑,她在混亂中與艾瑟琳分開,「我被人們踩在腳底下,我看不到她人在哪裡」。

尼克爾斯後來成功逃出保齡球館,在街上又聽到大樓裡面傳來更多槍聲,「大約2小時後我才知道她中槍了,目擊者告訴我,她當時衝到櫃檯打電話報警,雖然勇敢的舉動救了所有人,卻因此被槍手射殺,我的姊姊是一名女英雄」。

尼克爾斯表示,艾瑟琳身後留下一名25歲兒子,兒子得知消息也非常傷心,艾瑟琳一直是這個家庭中的精神支柱。艾瑟琳的兄弟強納生(Johnson)得知她的死訊也表示,完全不意外她會為了救人而死,「那種情況她絕對不會逃跑,她會盡全力給予大家幫助」。

警方後來陸續公布18名罹難者身分,其中7人在保齡球館被射殺,另外8人在酒吧喪生,3人送醫後在醫院身亡。罹難者中有許多是在保齡球館與酒吧的工作人員,還有帶著孩子去打保齡球的父親,為了保護孩子身亡。

As we wait to learn more on the alleged gunman who shot and killed 18 people, here is who we know that died so far.



Tricia Asselin, who was bowling



Peyton Brewer Ross who worked at BIW



Ron Morin



Joshua Seal



Arthur Strout



Bob Violette



And Joseph “Joey” Walker pic.twitter.com/kHhd7e8kwn