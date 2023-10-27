槍手闖保齡球館掃射　女捨命衝到櫃台「打電話救人」當場被射殺





▲女子為了救人遭槍手射殺。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

美國緬因州25日晚間傳出重大槍擊案，造成18人死亡，其中一名罹難者的妹妹講述，當槍手闖入保齡球館時，具有正義感的姊姊為了救人，不顧自身安危衝到櫃檯想要報案，卻在拿起電話後遭到槍手射殺。

在Just-In-Time Recreation保齡球館工作的53歲女子艾瑟琳(Tricia Asselin)是18名罹難者之一，她的姊姊尼克爾斯(Bobbi Nichols)接受採訪表示，當天晚上姊姊休假，姊妹倆一同在保齡球館參加比賽，進行到一半時，槍手卡德(Richard Card)突然手持步槍在現場掃射。

▲警方仍在追捕槍手卡德下落。（圖／達志影像／美聯社）

尼克爾斯表示，「我們當時突然聽到巨響，不確定那是什麼，直到我又聽到那個聲音，才確定是槍聲」，保齡球館內人們開始四處逃跑，她在混亂中與艾瑟琳分開，「我被人們踩在腳底下，我看不到她人在哪裡」。

尼克爾斯後來成功逃出保齡球館，在街上又聽到大樓裡面傳來更多槍聲，「大約2小時後我才知道她中槍了，目擊者告訴我，她當時衝到櫃檯打電話報警，雖然勇敢的舉動救了所有人，卻因此被槍手射殺，我的姊姊是一名女英雄」。

尼克爾斯表示，艾瑟琳身後留下一名25歲兒子，兒子得知消息也非常傷心，艾瑟琳一直是這個家庭中的精神支柱。艾瑟琳的兄弟強納生(Johnson)得知她的死訊也表示，完全不意外她會為了救人而死，「那種情況她絕對不會逃跑，她會盡全力給予大家幫助」。

警方後來陸續公布18名罹難者身分，其中7人在保齡球館被射殺，另外8人在酒吧喪生，3人送醫後在醫院身亡。罹難者中有許多是在保齡球館與酒吧的工作人員，還有帶著孩子去打保齡球的父親，為了保護孩子身亡。