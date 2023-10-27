馬來西亞選出新任國王　柔佛州蘇丹明年1月上位

▲蘇丹伊布拉欣（右）將接替蘇丹阿布都拉（左）成為馬來西亞最高元首。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

馬來西亞國家王宮在27日的會議中選出最高元首，任命柔佛州蘇丹伊布拉欣（Sultan Ibrahim Sultan Iskandar）於2024年1月31日接替蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）成為馬來西亞下一任的國王（King）。外媒指出，馬來西亞近年政局不穩，王權影響力相對增加。

根據路透社報導，馬來西亞是「選舉君主制」兼內閣制的國家，由君主擔任最高元首（又稱國家元首），由9個擁有世襲王室的州份的君主蘇丹投票並輪流擔任，任期5年，英文常譯為國王。國王在馬來西亞主要擔任儀典角色，但近年來由於長期政治不穩定，現任國王罕見地行使自由裁量權，使國王變得更有影響力。

據新加坡媒體CNA報導，馬來西亞9位蘇丹27日在統治者會議上完成投票，選出柔佛州蘇丹伊布拉欣殿下作為第17任國王陛下，任期將從2024年1月31日開始，同時，霹靂州蘇丹納茲林沙（Sultan Nazrin Muizzuddin Shah）將被任命為副最高元首。2019年登基的現任國王彭亨州蘇丹阿布都拉的任期將於1月30日結束。

報導稱，距今約34年前，蘇丹伊布拉欣的父親也曾作為柔佛州蘇丹在1984年至1989年間擔任最高元首。蘇丹伊布拉欣的加冕儀式預計晚些日子才會舉行。

路透社形容，蘇丹伊布拉欣與其他馬來西亞傳統蘇丹不同，他對政治直言不諱地評論，與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）關係密切，他的蘇丹家族擁有私人軍隊。

另外，眾所周知的是，蘇丹伊布拉欣還擁有大量豪華汽車與摩拖車，從房地產到礦業等商業利益涉及甚廣，旗下公司還與中國房地產商碧桂園合作開發價值1000億美元的森林城市計畫，但碧桂園爆雷後開發被擱置，是否能完工仍有疑問。

馬來西亞國立大學政治學副教授塔基尤丁（Muhamad Takiyuddin）向美國時代雜誌表示，「在馬來西亞當前的政治氛圍中，我們可以肯定，君主制不僅有望發揮重要穩定作用，而且也是人民心理緩解的重要來源。」但他也認為，新君主不會「過度」影響政治，「蘇丹伊布拉欣被認為是一位非常獨立的蘇丹，他將聽取各方的意見。」