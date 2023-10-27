電梯「恐怖失速下墜」影片曝！麵包工人死亡　同事瞬間動作保一命

記者張寧倢／編譯

中亞國家哈薩克發生恐怖電梯意外，一名34歲麵包工人24日在進行麵包搬運作業時死亡。監視記錄器影片中可見，電梯無預警急速下墜，同樣在電梯裡的一名同事靠著身體動作的快速反應，逃出了電梯活命，但位置不利於逃脫的死者則隨著電梯消失在畫面中，最終不幸死亡。

▲哈薩克麵包師傅正在卸貨，卻被故障電梯壓死。（圖／翻攝自YouTube）

根據orda.kz等當地媒體報導，哈薩克西部城市阿克陶（Aqtaý）一家賣場24日凌晨1點多，員工正在使用工業電梯將麵包卸貨。從監視器畫面可見，當時34歲的麵包工人就站在電梯裡，第一個人先從電梯裡拉出一台麵包推車，第二個人接著走進電梯，兩人準備合力拉出第二台推車時，電梯突然瞬間下墜。

▲死者的一名男同事在生死關頭逃出了電梯，摔倒在地。（圖／翻攝自YouTube）

比較靠近電梯門邊的同事被壓到頭時，瞬間做出反應，向後滾出電梯，成功保住一命，但站在靠近電梯中央的34歲工人「連人帶電梯」直接墜落電梯豎井，當場死亡。

警方表示，已經立案進行調查，但不會公布其他資訊。但有當地媒體報導稱，勞動監察官員視察發現，死者是一名外包僱員，條件可能不符合地區勞動監察機構的審查與開罰規範，因為監察機構只能調查員工與雇主間的勞動違規行為。

▼一名女同事在事發後朝著電梯井下方看。（圖／翻攝自YouTube）