雪蟲「異常入侵」札幌市區！　北海道蟲蟲危機暴增10倍

記者王佩翊／編譯

日本北海道地區每年初冬起進入「雪蟲」的季節，而大量的白色雪蟲在空中飛舞，宛如暴雪一般，還會黏在路過人類的身上與衣服上。札幌市與旭川市25日已開始大量出現雪蟲，甚至如同吹雪一般飛揚，讓路過民眾嚇得紛紛揮手，試圖撥開雪蟲攻擊。

根據《北海道新聞》報導，雪蟲通常會從初冬開始大量發生，牠的出現也被認為是宣告冬天的開始，因此在北海道被稱為「冬之使者」。雪蟲歷年來約自10月下旬開始大量出現，而今年則是在10月25日開始大量出現在札幌與旭川市區。

專家指出，由於今年頻頻出現創下歷史紀錄的酷暑高溫，因此也出現大量有別一般種類的黑色雪蟲，不僅如此，整體雪蟲也因為高溫暴增，甚至達到去年的10倍之多。雪蟲的學名為「Prociphilus oriens」，屬於蚜蟲科。

大量發生的雪蟲也為北海道市民的生活帶來困擾，只要走過街道，衣服上就會沾上數隻雪蟲，而屋頂與車上也會出現大量雪蟲屍體。

專家直言，往年雪蟲多半出現在靠近山區的地方，但是今年卻出現異常情形，連市區也被雪蟲入侵，且預計札幌市內直到11月上旬仍將持續出現大量雪蟲。