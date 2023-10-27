緬北叛軍「襲擊軍事基地」封鎖道路　軍方反攻雙方激烈交火

▲緬北叛軍襲擊軍事基地。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

緬甸少數民族反叛組織27日上午對北部軍事基地發動攻擊，雙方爆發激烈交火，緬北臘戌、貴慨等多地的主要幹道已被封鎖。目前緬甸軍方尚未對此做出回應。

根據法新社報導，反叛組織緬甸果敢民族民主同盟軍（MNDAA）主導，聯合德昂民族解放軍（TNLA）在27日發起了軍事行動；據了解，這次行動的目的是阻止軍方向撣邦（Shan state）增派兵力。

來自臘戌（Lashio）的一名救援人員向法新社透露，叛軍是在27日凌晨4時開始砲擊當地的軍事基地，而軍方也隨即以砲火反攻，就連當地一條公路上的收費站都被摧毀。

當地媒體引述親軍方Telegram頻道消息指出，叛軍襲擊了撣邦周圍約100公里的12個城鎮或定居點，其中包含臘戌、清水河（Chinshwehaw）、木姐（Muse）和老街（Laukkai）。

分析人士指出，反叛組織可以召集至少1.5萬名武裝分子。MNDAA在聲明中指出，在發動「重大攻勢」之前，其武裝份子已經關閉了從臘戌貿易中心到貴慨、清水河、木姐等地的道路。

緬甸軍方2021年政變後，就開始與北部少數民族反叛組織爆發衝突，其所在的撣邦與中國大陸雲南省、寮國和泰國相接壤，也是中國大陸「一帶一路」計畫中，鐵路基礎建設經過的地方。