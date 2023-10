埃及名嘴「狂諷以巴衝突」鬥贏主持！　影片快破2千萬點閱

文/中央社記者施婉清開羅26日專電

巴勒斯坦哈瑪斯集團7日突襲以色列,雙方衝突全球矚目。英國名嘴摩根在主持的節目中與埃及名嘴尤塞夫激辯,摩根當場啞口無言,影片在網路上不到10天獲得1960多萬次點閱。

本月17日,摩根(Piers Morgan)以「巴勒斯坦在以巴戰爭中的遭遇」為題,邀請尤塞夫(Bassem Youssef)在他主持的「未經審查的皮爾斯摩根」(Piers Morgan Uncensored)」節目接受連線訪問。

在整場約33分鐘的對談中,尤塞夫以他一貫作風—充滿黑色幽默的尖銳嘲諷語氣,提出許多猶如當頭棒喝的觀點,屢屢讓摩根在鏡頭前語塞,不知所措。

摩根在節目中說,當以色列誓言要消滅哈瑪斯時,很難不造成大規模的巨大破壞。

尤塞夫立即反問:「如果我的理解正確,你是說以色列砲轟空襲加薩是為了向巴勒斯坦社區施壓,讓他們反對哈瑪斯,對嗎?這正是恐怖組織的思路。」

「你剛剛將以色列和武裝組織伊斯蘭國(ISIS)放在一起……這將成為明天的頭條新聞—皮爾斯摩根說以色列是ISIS!」尤塞夫大聲嘲笑。

In a recent viral interview with British TV host Piers Morgan, Egyptian comedian and TV personality Bassem Youssef used dark humour to shed light on the ongoing Israel-Palestine war and the hardships faced by Palestinians pic.twitter.com/b9ndvcr9G0