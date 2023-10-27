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埃及名嘴「狂諷以巴衝突」鬥贏主持！　影片快破2千萬點閱

文／中央社記者施婉清開羅26日專電

巴勒斯坦哈瑪斯集團7日突襲以色列，雙方衝突全球矚目。英國名嘴摩根在主持的節目中與埃及名嘴尤塞夫激辯，摩根當場啞口無言，影片在網路上不到10天獲得1960多萬次點閱。

本月17日，摩根（Piers Morgan）以「巴勒斯坦在以巴戰爭中的遭遇」為題，邀請尤塞夫（Bassem Youssef）在他主持的「未經審查的皮爾斯摩根」（Piers Morgan Uncensored）」節目接受連線訪問。

在整場約33分鐘的對談中，尤塞夫以他一貫作風—充滿黑色幽默的尖銳嘲諷語氣，提出許多猶如當頭棒喝的觀點，屢屢讓摩根在鏡頭前語塞，不知所措。

摩根在節目中說，當以色列誓言要消滅哈瑪斯時，很難不造成大規模的巨大破壞。

尤塞夫立即反問：「如果我的理解正確，你是說以色列砲轟空襲加薩是為了向巴勒斯坦社區施壓，讓他們反對哈瑪斯，對嗎？這正是恐怖組織的思路。」

「你剛剛將以色列和武裝組織伊斯蘭國（ISIS）放在一起……這將成為明天的頭條新聞—皮爾斯摩根說以色列是ISIS！」尤塞夫大聲嘲笑。

尤塞夫拿出一張妻子家人在加薩房屋被以軍摧毀的照片，輕鬆地將被砲轟後的房屋比喻為萬聖節裝飾品，並諷刺地說家人早已經「習慣這些場景了」。

尤塞夫多次以英語和阿拉伯語國罵出口成「髒」，讓摩根在結巴之間，不忘時時提醒尤塞夫注意談話禮儀。

尤塞夫拿自己妻子的巴勒斯坦親戚比喻說：「那些巴勒斯坦人非常戲劇化，以色列要殺死他們，但他們都沒死，最後都會回到家，很難被殺死。」

接著以面無表情的撲克面孔繼續連珠炮說：「就像我太太一樣。我試圖多次接近她，但都殺不了她。她把我們的孩子當做人肉盾牌。她的表弟也是魯蛇（失敗者）一個，去參加人肉盾牌的面試，最後被退貨回家了。」

尤塞夫最經典的觀點是針對以色列宣稱為全面消滅哈瑪斯，必須砲轟加薩走廊的說詞。

尤塞夫面對鏡頭搖頭說：「哈瑪斯在約旦河西岸完全沒有控制權……但為何僅到8月間，以色列就已殺死37名巴勒斯坦兒童。那裡沒有音樂節，沒有滑翔翼，也沒有哈瑪斯啊！以色列有什麼藉口要殺人？」

這時另一邊，透過耳麥與尤塞夫連線的摩根完全不知如何回應，愣在鏡頭前。

尤塞夫另一個讓觀眾拍案叫絕的論點是回應美國佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）的言論。

迪尚特說，以色列是全世界上唯一會在轟炸平民之前，先對平民發出警告的國家。

▲尤塞夫表示「以色列是全世界上唯一會在轟炸平民之前，先對平民發出警告的國家」這種說法太逗了。

尤塞夫形容這種警告真是太「逗」（cute）了，然後瞪大眼睛說：「按照這個邏輯來看，如果俄羅斯軍隊在轟炸烏克蘭人的房屋前先警告他們，那我們也不需要罵（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）了吧？」

摩根和尤塞夫兩人在節目中未經處理、且發人深省的對談節目播出後，迅速獲得觀眾廣大迴響，有如病毒般傳播到埃及和全世界各地。

尤塞夫生於埃及開羅，原本是外科醫生，後來受到2011年埃及革命的感召和啟發，決定踏入電視圈，展開他的電視談話節目名嘴生涯。

透過他主持的Bernameg Al Bernameg節目，尤塞夫嘲諷抨擊政治時事，不僅成為埃及家喻戶曉的名人，也讓他最後在2013年因為「污衊埃及政府及國軍」罪名而被起訴。

他有感於當時埃及對他的政治迫害，決定與巴勒斯坦籍妻子於2014年逃往杜拜，稍後移居美國。

眾多埃及年輕人將尤塞夫視為偶像，在臉書（Facebook）、TikTok分享受訪影片，稱他為「王」，節目在YouTube上來自全球各地的留言評論，也多讚賞尤塞夫機智生動的回答讓大家對事情真相一目瞭然。評論達17萬則。

其中按讚數7萬9000次的評論者說：「我們生活在一個喜劇演員看得比政客更透徹的世界中。」

摩根今天在社群平台X（前身為Twitter）上宣布，他將於10月31日再次在原節目迎戰尤塞夫，進行第二輪對談。

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