埃及邊境「近以色列小鎮」被飛彈擊中！　醫療設施損毀釀6傷

▲埃及邊境城市被飛彈擊中。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

埃及當地媒體指出，有一枚飛彈27日凌晨擊中以色列邊界附近、埃及紅海度假城鎮塔巴鎮（Taba）的一處醫療設施，造成至少6人受傷。

مصادر مطلعة: سقوط صـ ـاروخ في #طابا وإصـ ـابة ٥ أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية#القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/5W0THc9wNx — AlQahera News (@Alqaheranewstv) October 27, 2023

《路透社》引述埃及Al Qahera News報導，有一枚飛彈27日凌晨擊中塔巴鎮的一處醫療設施，包含救護車和醫院管理部門的住宅大樓，造成至少6人受傷。目擊者指出，當時一陣爆炸聲響起後，該地直接冒出濃煙，目前無法確認飛彈來源。

塔巴鎮位於埃及東部西奈半島上，靠近以色列邊界城鎮埃拉特（Eilat），距離加薩走廊約250公里。以色列軍方表示，他們知道境外發生了襲擊事件，稱這起事件是在「我們邊界外圍地區」發生。

匿名消息來源向Al Qahera News透露，這起事件和以色列與哈瑪斯在加薩的衝突有關，但現階段仍不清楚飛彈來源，也未有人出面對攻擊事件負責。