埃及邊境「近以色列小鎮」被飛彈擊中！　醫療設施損毀釀6傷

▲埃及邊境城市被飛彈擊中。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

埃及當地媒體指出,有一枚飛彈27日凌晨擊中以色列邊界附近、埃及紅海度假城鎮塔巴鎮(Taba)的一處醫療設施,造成至少6人受傷。

《路透社》引述埃及Al Qahera News報導,有一枚飛彈27日凌晨擊中塔巴鎮的一處醫療設施,包含救護車和醫院管理部門的住宅大樓,造成至少6人受傷。目擊者指出,當時一陣爆炸聲響起後,該地直接冒出濃煙,目前無法確認飛彈來源。

塔巴鎮位於埃及東部西奈半島上,靠近以色列邊界城鎮埃拉特(Eilat),距離加薩走廊約250公里。以色列軍方表示,他們知道境外發生了襲擊事件,稱這起事件是在「我們邊界外圍地區」發生。

匿名消息來源向Al Qahera News透露,這起事件和以色列與哈瑪斯在加薩的衝突有關,但現階段仍不清楚飛彈來源,也未有人出面對攻擊事件負責。

BREAKING | A missile struck the City of Taba in Egypt earlier, causing severe damage. The origin of this missile is unknown, with Gaza and Israel being over 100 miles away.

pic.twitter.com/3KVwwnyilL