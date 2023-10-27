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梨泰院慘案將滿1年！悲痛母「不敢打開兒房門」　至今無高官下台

▲▼南韓首爾梨泰院的萬聖節推擠採踏慘案將滿1年，罹難者家屬仍在努力爭取政府究責。（圖／路透）

▲朴女士坐在兒子的墳墓旁哀悼。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

南韓首爾梨泰院慘案將滿一年，罹難者家屬指控當局無所作為，甚至沒有任何高官為此下台。失去獨子的朴女士透露，她至今仍沒辦法打開兒子的房門，除非看到政府在某種程度上負起責任，否則無法放下傷痛，繼續生活下去。

去年10月29日晚間，許多民眾前往梨泰院慶祝萬聖節，其中大多數都是年輕人。晚間10時左右，過多人潮擠進傾斜窄巷，引發推擠踩踏事故，儘管當局在4小時內接獲至少11通警告電話，卻未能及時應對，最終導致159人死亡。

▲▼南韓梨泰院29日發生嚴重推擠踩踏慘案，截至11月1日上午死亡人數已上修至156人。（圖／路透）

▲▼南韓梨泰院事故罹難者遺物。（圖／路透）

▲梨泰院慘案導致159人死亡，其中大多都是年輕人。（圖／路透）

路透指出，南韓仍因2014年造成304人罹難的世越號事件而傷痕累累，去年又被梨泰院事件所震驚。儘管這場萬聖節悲劇引發一段時間的全國哀悼及調查，當局也承認疏忽與應對不力，並將23名官員移交起訴，但沒有任何一名高官下台或被革職，警方在事故1周年前進行多次人潮管控演習，但並未在梨泰院禁止集會。

罹難者家屬要求政府積極究責，希望制定特別法律展開獨立且全面的調查，雖然獲得反對黨幫助，卻未獲執政黨支持，最終未能在國會通過。他們甚至被一些執政黨議員及市府官員指控，試圖從這場悲劇中獲利，甚至被誣陷是在代表北韓行事。

朴女士（Park Young-soo）在梨泰院慘案中失去29歲獨子，至今走不出傷痛，甚至無法打開兒子的房門。她與另外100多個家庭指出，當局在究責方面幾乎無所作為，「政府部門與青瓦台一直非常不負責任、不積極作為。我只希望政府不要阻礙我們的努力。」

許多受害者被毫無根據地指控吸食毒品，或遭質疑為什麼要出門慶祝外國節日。在梨泰院慘案中失去愛女的金女士（Kim Young-nam）表示，她希望能夠恢復受害者名譽，「這傷透了我的心。我們需要一個徹底的調查與預防措施，年輕人才不會就這樣犧牲了。」

在159名罹難者中，有26名人來自美國、日本、伊朗等14個國家，但外籍遺屬透露，他們沒有獲得南韓政府支持，感覺非常孤立。來自奧地利的納利金（Nari Kim）失去了兄弟，他在26日的記者會上說，「我們沒有收到任何報告，也沒有收到任何資訊。」

▲▼南韓首爾梨泰院的萬聖節推擠採踏慘案將滿1年，罹難者家屬仍在努力爭取政府究責。（圖／路透）

▲▼南韓首爾梨泰院的萬聖節推擠採踏慘案將滿1年，罹難者家屬仍在努力爭取政府究責。（圖／路透）

▲梨泰院慘案將滿1年，人們參加首爾市政廳附近舉行的哀悼會。（圖／路透）

對此，青瓦台發布聲明稱，總統尹錫悅曾在多個場合表示「他身為總統感到心碎與深切抱歉」，而這一點沒有改變，「我們的首要任務是確保人民的生命與安全，政府將繼續評估國家安全系統並做出必要改善。」但是，他不會出席本周末在首爾市政廳附近舉辦的追悼會，而一名官員向《韓聯社》表示，因為這「更像是反對黨舉行的政治集會」。

南韓內政部長李祥敏曾因此案遭到國會彈劾，但今年7月被憲法法院駁回案件，最終得以保住職位。他25日發聲明向受害者道歉，並且對於未能保護生命表達「無限的責任」。

韓國創傷壓力研究學會主席白鐘宇（Jong-Woo Paik，音譯）指出，政府必須展現出他們已經學到教訓，以免侵蝕社會的信任，「南韓是先進國家，政府應該創造一個共同克服社會災難的氛圍與機會。在這方面，梨泰院悲劇（的應對方式）令人深感遺憾。」

 
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