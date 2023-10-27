美緬因州18死槍擊「嫌犯逃亡逾24小時」　數十人全副武裝包圍住宅

記者張寧倢／綜合外電報導

美國緬因州當地25日晚間一名手持步槍的男子在緬因州路厄斯頓市（Lewiston）一間保齡球館和一家酒吧開槍攻擊顧客，造成18人喪命、13人受傷。槍擊案嫌犯卡德（Robert R. Card）目前逃亡超過24小時，美國當局出動數十名武裝執法人員包圍一處民宅，但不確定卡德是否在屋內。

▲美國緬因州18死槍擊，武裝執法人員包圍一處民宅。（圖／路透）

根據CNN、美聯社報導，在緬因州槍擊嫌犯卡德逃亡逾24小時，美國執法部門與聯邦調查局（FBI）26日晚間包圍了鮑登鎮（Bowdoin）的一處民宅，這是卡德最後一個已知的登記地址，據信是卡德親戚的住處。

▲武裝執法人員尚未逮捕卡德。（圖／路透）

警方透過擴音器持續喊話，要求卡德或任何屋內的人員開門，走到車道上。CNN報導稱，這處地址當晚傳出巨響，現場至少有5輛執法車輛，其中包函一輛防彈車，也有人用擴音器大喊「FBI」。不過，州警表示，這是正常搜查程序，執法部門尚不確定卡德是否在這棟房屋內，一旦確認屋內安全，將搜索電腦、武器等任何可能的證據。

此前，警方與調查人員已經在另一處進行了類似的搜查，並且檢查了卡德的車輛。警方表示，現年40歲的卡德因8項謀殺指控而面臨逮捕令，應將其視為持械危險人物。加拿大邊境服務局（Canada Border Services Agency）向駐紮在加美邊境的官員發出「武裝且危險」的警報。