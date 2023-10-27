柔道轉播變愛情動作片！決鬥頻傳18禁嬌喘聲　上架4年才撤下

▲柔道轉播變愛情動作片！選手決鬥頻傳男女18禁嬌喘聲，上架4年才被官方撤下。（翻自Livedoor）



圖文／鏡周刊

「全日本實業柔道聯盟」在2019年於YouTube上傳一段「60公斤級男子個人選手權決賽」的轉播影片，但在這段影片中，卻不時傳來男女「啊啊」嬌喘叫春聲，讓人看柔道看到臉紅心跳，隨即引發眾多網友熱議與關注。而且這段影片放在YouTube上整整4年，都沒有被下架，直到近日「全日本實業柔道聯盟」終於有所動作。

據《體育日本》報導，這段影片轉播兩名男子選手比試柔道的決賽過程，但影片中除了有現場的加油聲，甚至還能清楚聽見男女不斷嬌喘高喊「啊啊啊！啊~~啊啊！」的聲音，所有網友都相信，這一定是來自「春天的聲音」。不過，至於這段轉播畫面為何會收錄奇怪的做愛聲，原因不得而知。

但隨後這段影片，立刻引發日本網友關注與熱議，大家也紛紛轉傳與截錄，成為網上熱門話題。不過這4年來，「全日本實業柔道聯盟」對這支影片並沒有進行任何處理，而是持續放在YouTube上，讓大家一邊欣賞柔道，一邊聆聽愛的聲音。直到本月25日，該聯盟終於發出聲明，表示已將這段「出現跟比賽沒有關係的聲音影片」下架。

日本網友們對此事件也紛紛表示：「這段柔道轉播真的是像在看AV。」、「在網上放了4年...真是奇蹟！我笑了。」、「好色的『揉』道。」、「看柔道看到激情。」

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