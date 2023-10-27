美軍對敘利亞2據點發動空襲　五角大廈：報復美基地遭攻擊

▲美軍駐敘利亞阿爾坦夫基地（al-Tanf Garrison）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國五角大廈證實，美軍27日清晨向敘利亞東部2個與伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guards）有關的地點發動空襲，以報復上周敘利亞針對該地區美軍基地的一系列無人機和導彈攻擊。

根據《美聯社》報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在聲明中指出，這次的空襲是美國總統拜登直接下令進行，並強調這起空襲和加薩衝突無關，「美方所進行的精確自我防衛打擊（precision self-defense strikes）是對伊朗支持民兵組織的反擊，該組織自10月17日起開始對伊拉克和敘利亞的美國人員發動襲擊，而這些襲擊大多數沒有成功。」

奧斯汀指責了伊朗參與了對美軍的襲擊，「伊朗想隱藏自己的雙手，否認自己參與了對我們軍隊的襲擊，我們不會讓他們得逞，如果伊朗的代理人繼續發動襲擊，美方也將採取進一步打擊。」

五角大廈稱，自10月17日以來，美軍在伊拉克的基地和人員至少遭受12次襲擊、在敘利亞發生了4次。美國空軍准將萊德（Pat Ryder）指出，無人機攻擊了美軍駐伊拉克阿薩德空軍基地（al-Asad Airbase）和敘利亞阿爾坦夫基地（al-Tanf Garrison），造成21名美軍受傷。

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