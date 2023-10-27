男音樂祭遇大屠殺　友「頭皮被炸傷」聽哈瑪斯大喊：殺死猶太人

▲男子講述驚險逃過哈瑪斯的過程。（圖／翻攝自Survived To Tell）

記者李振慧／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日突襲以色列，當時人在音樂祭上的男子卡帕(Dor Kapah)是少數逃過屠殺的倖存者，他近來分享與朋友驚險逃哈瑪斯追殺的經過，逃跑途中還聽到哈瑪斯大喊，「我要殺死猶太人」。

卡帕向英國媒體《每日郵報》表示，他參加音樂祭原本玩得十分開心，凌晨6點時，突然看到有導彈飛過天空，「音樂停止了，大家都很驚慌失措，有人跑了起來，有人倒在地上，現場一片混亂」。

卡帕與朋友準備開車逃離時，突然接到其他朋友電話，警告他不要輕易離開，因為有很多人離開時遭武裝分子槍殺，後來他們發現持著步槍的哈瑪斯靠近，還是只能跳上吉普車逃跑，逃跑途中看到許多民眾絕望地跑向他們，身後還有30多名哈瑪斯成員在追捕。

“We were helpless”.



@ dor_kapah_massage bravely shares his experience of the Supernova music festival tragedy.



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[: @ survived. to.tell ] pic.twitter.com/f6kYQ4nxdP — Creative Community for Peace (@CCFPeace) October 12, 2023

卡帕與朋友逃離音樂祭後，以為自己安全了便下車打電話給家人，沒想到一群哈瑪斯槍手開著車追過來，他與朋友們趕緊上車逃離，其中2名乘客沒有上車，而是躲進附近樹叢中，後來遭哈瑪斯俘虜、綁架至加薩。

卡帕開車前往社區途中，又遭到哈瑪斯追殺，其中一名朋友的後腦勺被子彈劃過，一塊頭皮被爆炸燒傷，此時又有一名哈瑪斯騎士出現在車子前方，對著他們大喊「有猶太人，我要殺死猶太人」，卡帕則加速把對方輾過逃離。

卡帕最後順利抵達貝里(Be'eri)，卻發現這裡也遭哈瑪斯屠城，只能與朋友躲藏在一個廢棄大樓的公共廁所中長達6個小時，才終於獲得以色列軍救出。卡帕同時將他的故事分享給以色列非官方組織Survived To Tell，希望讓世人知道哈瑪斯惡行。