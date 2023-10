男音樂祭遇大屠殺　友「頭皮被炸傷」聽哈瑪斯大喊：殺死猶太人

▲男子講述驚險逃過哈瑪斯的過程。(圖/翻攝自Survived To Tell)

記者李振慧/綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日突襲以色列,當時人在音樂祭上的男子卡帕(Dor Kapah)是少數逃過屠殺的倖存者,他近來分享與朋友驚險逃哈瑪斯追殺的經過,逃跑途中還聽到哈瑪斯大喊,「我要殺死猶太人」。

卡帕向英國媒體《每日郵報》表示,他參加音樂祭原本玩得十分開心,凌晨6點時,突然看到有導彈飛過天空,「音樂停止了,大家都很驚慌失措,有人跑了起來,有人倒在地上,現場一片混亂」。

卡帕與朋友準備開車逃離時,突然接到其他朋友電話,警告他不要輕易離開,因為有很多人離開時遭武裝分子槍殺,後來他們發現持著步槍的哈瑪斯靠近,還是只能跳上吉普車逃跑,逃跑途中看到許多民眾絕望地跑向他們,身後還有30多名哈瑪斯成員在追捕。

“We were helpless”.



@ dor_kapah_massage bravely shares his experience of the Supernova music festival tragedy.



SHARE his story!



[: @ survived. to.tell ] pic.twitter.com/f6kYQ4nxdP