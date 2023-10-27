英男昏倒竟被「手提包帶子」纏頸亡　離奇死法宛如《絕命終結站》

▲英國一名男子倒臥在自家樓梯下，離奇被手提包的袋子勒住窒息。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

英國康瓦爾郡（Cornwall）濱海城鎮紐基（Newquay）一名男子連續3天和朋友狂歡，不僅酗酒還吸毒，幾乎沒睡覺，導致他昏倒在自家樓梯下方。離奇的是，朋友的一個手提包當時被掛在樓梯扶手上，他倒下時竟然正巧被包包的帶子纏住頸部而亡，宛如電影《絕命終結站》各種意外死亡的驚悚情節。

根據每日郵報26日報導，34歲育有一名孩子的父親麥克勞德（Mike McLeod）有酗酒問題，死前連續3天和朋友布朗傑克森（Matthew Brown-Jackson）一起狂歡。康瓦爾郡助理驗屍官戴維斯（Guy Davies）在驗屍法庭上表示，他們在周末期間喝光了10公升的烈酒，且濫用古柯鹼等管制毒品，導致他3天以來睡眠嚴重不足。

麥克勞德被發現時，人摔倒在自家樓梯最底一階，被手提包的提帶纏住頸部。戴維斯陳述了他的推論，「很可能是他原本就坐在樓梯下，頭靠在欄杆上，然後昏過去了。不知怎麼的，他的頭和脖子就被手提包的帶子纏住。」

戴維斯說，麥克勞德在酗酒、吸毒與過度剝奪睡眠的情況下失去了意識，「因此勒死了自己。這是一個悲慘的意外，而不是他故意的行為。」當局已經排除了輕生的可能性，沒有可疑情況。當地警探哈里森（Lewis Harrison）說，死者當時心情愉快，家屬和朋友都認為這是一場「悲劇性的事故，而不是蓄意為之」。